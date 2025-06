El hombre buscado por las autoridades por presuntamente disparar contra legisladores demócratas en Minnesota el sábado mientras se hacía pasar por policía trabajaba para una empresa de seguridad que anunciaba una flota de “vehículos tipo policial” y otros equipos que podrían haberle ayudado a aparentar ser agente del orden.

Vance Boelter, de 57 años, también era un cristiano evangélico declarado que viajó a África para compartir su fe y, en al menos un sermón, cuestionó abiertamente la moral estadounidense sobre la orientación sexual, según videos y publicaciones en redes sociales revisados por CNN.

Ahora hay en marcha una intensa búsqueda para capturarlo. Las autoridades lo señalan como sospechoso de matar a una legisladora y a su esposo, y de herir a otro legislador y a su esposa, dejando una supuesta lista de objetivos con decenas de nombres en su auto tras intercambiar disparos con la policía y huir de la escena. El gobernador Tim Walz calificó el ataque como “un asesinato político”.

Funcionarios estatales dijeron que la policía encontró lo que parecía ser un vehículo policial con luces de emergencia en la entrada de la casa de la representante Melissa Hortman, y a un supuesto agente saliendo de la vivienda. Esa persona disparó de inmediato contra los agentes y logró escapar.

Hortman —la principal demócrata de la Cámara estatal— y su esposo murieron. En una casa cercana, el senador estatal John Hoffman y su esposa también fueron baleados, pero están estables tras una cirugía.

La policía sigue investigando el motivo de los ataques. Los nombres en la lista, obtenida por CNN, son en su mayoría de demócratas o personas vinculadas a Planned Parenthood o al movimiento por el derecho al aborto, incluyendo a la representante Ilhan Omar y la senadora Tina Smith, así como líderes de Planned Parenthood. La policía dijo que Boelter también tenía volantes de protestas anti-Trump en su auto, lo que genera temores de que también pudiera haber planeado atacar esas manifestaciones.

Boelter evitaba publicaciones políticas en sus redes sociales públicas y no habló sobre el derecho al aborto en los discursos religiosos revisados por CNN. En una charla en la República Democrática del Congo en 2023, criticó duramente los derechos de la comunidad LGBTQ.

“Hay personas, especialmente en Estados Unidos, que desconocen su sexo, desconocen su orientación sexual, están confundidas. El enemigo se ha metido demasiado en sus mentes y almas”, dijo en un sermón en una iglesia pentecostal en el este de la República Democrática del Congo.

Quienes conocieron a Boelter por su labor en la iglesia dijeron estar sorprendidos de que se le vincule con la violencia del sábado.

El pastor McNay Nkashama, quien conocía a Boelter como voluntario que predicaba el cristianismo, afirmó que le cuesta reconciliar las acusaciones con la persona que conocía.

“De todas las personas que conozco, él no lastimaría ni a una mosca”, dijo Nkashama en una breve entrevista telefónica. “Simplemente no lo puedo creer”.

Registros muestran que Boelter formó parte de una junta estatal junto a Hoffman. En 2019, el gobernador Walz nombró a Boelter en la Junta de Desarrollo Laboral, un grupo de empresarios que recomienda políticas al gobierno estatal. En una carta, Walz dijo que el puesto era en reconocimiento a la “integridad, juicio y capacidad” de Boelter.

Según un portavoz del gobernador, la junta de desarrollo, que tiene más de 60 miembros, es una de muchas juntas y comisiones externas cuyos integrantes no reciben salario y provienen de “todos los partidos”. El portavoz aclaró que el gobernador no entrevista personalmente a los postulantes.

No está claro qué tan estrecha era la relación entre Boelter y Hoffman, si es que existía alguna.

“Seguimos investigando eso”, dijo Drew Evans, superintendente de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota, en una conferencia de prensa el sábado por la tarde al hablar sobre si Boelter conocía directamente a las víctimas. “Ciertamente hay coincidencia en algunas reuniones públicas entre el senador Hoffman y el individuo, pero no sabemos la naturaleza de la relación ni si realmente se conocían”.

Boelter trabajó como director de patrullas de seguridad para Praetorian Guard Security Services, que ofrece “patrullas armadas aleatorias” en propiedades de clientes, según la página web de la empresa, lo que sugiere que pudo haber tenido acceso a uniformes y equipo que le permitieran hacerse pasar por policía.

La empresa estaba registrada en la dirección de Boelter y tenía como presidenta y directora ejecutiva a una mujer que aparentemente es su esposa; ella no respondió a los mensajes de CNN.

El sitio web de la empresa anunciaba que contaban con “vehículos tipo policial” y señalaba: “Conducimos el mismo modelo de vehículos que usan muchos departamentos de policía en EE.UU. Actualmente usamos Ford Explorer Utility Vehicles”.

La página también presumía la experiencia de Boelter en zonas de conflicto en el extranjero, afirmando que estuvo “involucrado en situaciones de seguridad en Europa del Este, África, Norteamérica y Medio Oriente, incluyendo la Ribera Occidental, el sur del Líbano y Gaza”.

Videos desde la casa de Hortman el sábado mostraron a la policía remolcando una Ford Explorer negra equipada con luces policiales. Fotos archivadas de una casa que perteneció a Boelter muestran un vehículo similar en la entrada.

En discursos revisados por CNN, Boelter describía su profunda fe y contaba que nació de nuevo en la iglesia siendo adolescente.

“Conocí a Jesús cuando tenía 17 años y le entregué mi vida”, dijo Boelter a una iglesia en la República Democrática del Congo en febrero de 2023. “Y solo quería contarle a todos sobre Jesús”.

Registros también muestran que Boelter fundó una organización cristiana sin fines de lucro llamada Revoformation Ministries. Un sitio web archivado bajo ese nombre incluye una biografía suya, describiéndolo como alguien que viajó extensamente para predicar el cristianismo, incluso en Medio Oriente, donde, según el sitio, buscó a “islamistas militantes para compartir el Evangelio y decirles que la violencia no era la respuesta”.

Ese sitio lo describía como reverendo y autor, señalando que escribió un libro que presenta un “paradigma diferente sobre la naturaleza del hombre y nuestra relación con Dios”.

CNN revisó numerosos videos de Boelter predicando en la República Democrática del Congo (RDC) entre 2021 y 2023. Boelter se mostraba emotivo al describir su devoción religiosa y hablaba frecuentemente de su conexión con la RDC y del sufrimiento que, según él, el país ha soportado por décadas de conflictos internos e injerencia extranjera.

“He estado en América del Norte y del Sur, he estado en Medio Oriente, he estado en Europa del Este y he estado en la RDC. Nunca antes había estado en un país al que le hayan quitado tanto como la RDC. Escucho la historia y me llega al corazón”, dijo en 2022.

Boelter afirma haber trabajado en grandes marcas alimenticias como Nestlé y fue gerente general de una tienda 7-11, según un currículum en línea.

Registros estatales muestran que Boelter se registró como votante republicano a principios de los 2000. En una publicación de LinkedIn de hace seis años, animó a la gente a votar y escribió: “Creo que esta elección tendrá más impacto en la dirección de nuestro país que probablemente cualquier otra en la que hayamos participado o participaremos en años”.

Un documento estatal que registró su nombramiento en una junta de desarrollo en 2019 indicaba que no tenía “preferencia de partido”.

En LinkedIn, Boelter afirmaba tener un doctorado en liderazgo educativo y una maestría en administración de Cardinal Stritch University en Milwaukee, y usaba el prefijo Dr. en su sitio web y redes sociales. Publicaciones en redes sociales también indican que tiene varios hijos.

Una búsqueda en los registros penales de Minnesota no arrojó casos en su contra, salvo algunas infracciones de tránsito.

Boelter tenía una propiedad cerca del pequeño pueblo de Green Isle, a unos 80 kilómetros al oeste de Minneapolis, según los registros. El sábado por la tarde, un sheriff bloqueaba el acceso a un camino de grava que lleva a la vivienda. En los restaurantes y bares del pueblo, nadie que habló con CNN conocía a Boelter ni a su familia.

