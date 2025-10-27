HOY

Entravision Communications
Promociones

Pulseras del Carnaval: ¡Gana Entradas Ilimitadas para North American Midway!Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Participa y gana un par de pulseras “All You Can Ride” para disfrutar de todas las atracciones del Carnaval North American Midway Entertainment en McAllen. ¡Diversión sin límites para ti y un acompañante!

By Andrea Lopez
• Noticias 48
Published October 27 2025
Ad Placeholder

¡La emoción del carnaval llega a McAllen y Univision KNVO quiere llevarte a disfrutarla al máximo! Participa en el concurso “Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment” y podrías ganar un par de pulseras All You Can Ride para disfrutar sin límites todas las atracciones del North American Midway Entertainment Carnival.

El evento se llevará a cabo del 25 de octubre al 9 de noviembre de 2025, en la esquina de Ware Rd y Expressway 83 en McAllen, TX. El valor aproximado del premio es de $50.

Cómo participar: Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el período del concurso, haz clic en el enlace del concurso y completa el formulario. Solo se permite una (1) participación por persona.

Quién puede participar: Residentes legales de Estados Unidos mayores de 18 años (19 en Alabama y Nebraska; 21 en Mississippi) que vivan dentro del área de transmisión de la estación.

Fechas importantes: El concurso inicia el 27 de octubre de 2025 a las 5:00 a.m. y finaliza el 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m. (CT). El ganador será seleccionado alrededor del 7 de noviembre de 2025.

¡Participa hoy y vive la emoción del carnaval más grande del Valle del Río Grande!

NA Midway Carnival: Entradas





REGLAS OFICIALES

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION

“Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment”

REGLAS ESPECÍFICAS

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Realizar una compra no aumentará sus posibilidades de ganar.

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, rigen el concurso “Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales incluyen términos y condiciones adicionales que aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.

CÓMO OBTENER LAS REGLAS Y LA LISTA DE GANADORES

Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:

Entravision Communications Corporation
2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West
Santa Monica, CA 90404

En caso de conflicto o inconsistencia entre estas Reglas Específicas y las Reglas Generales, prevalecerán las Reglas Generales. Estas Reglas también están disponibles en inglés; en caso de discrepancia, la versión en inglés prevalecerá.

Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.

NO SE REQUIERE COMPRA

No es necesario realizar una compra para participar o ganar.
Nulo donde esté prohibido.
Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.

ELEGIBILIDAD

Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.
Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.

Debe tener al menos 18 años al momento de participar.

  • Residentes de Alabama y Nebraska: al menos 19 años.
  • Residentes de Mississippi: al menos 21 años.

Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.

PERÍODO DE PROMOCIÓN

Inicio: 27 de octubre de 2025 a las 5:00 AM
Fin: 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM

La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.

CÓMO PARTICIPAR

Límite: Una (1) participación por persona.

Participación en línea:
Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el Período de Promoción.
Haz clic en el enlace del concurso.
Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.

Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM para ser consideradas.

SELECCIÓN DEL GANADOR

Fecha del sorteo: Alrededor del 7 de noviembre de 2025

Se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.

Notificación al Ganador:
El ganador será contactado mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.

Tiempo de respuesta: El ganador deberá responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.
Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el ganador deberá reclamar el premio dentro de los 5 días posteriores a la notificación.

PROBABILIDADES DE GANAR

Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.

DETALLES DEL PREMIO

Un (1) ganador recibirá:

  • Un (1) par de pulseras All You Can Ride para el North American Midway Entertainment Carnival, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 9 de noviembre de 2025, en la esquina de Ware Rd y Expressway 83, McAllen, TX 78503.

Valor Aproximado de Venta (ARV): $50

PATROCINADOR

KNVO-TV Univision
801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501

atracciones carnaval concursos feria ganar boletos McAllen McAllen eventos North American Midway promociones pulseras gratis Univision KNVO
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Ad Placeholder
Pronóstico del tiempo con María Pérez

Pronóstico del tiempo con María Pérez

Oct 23, 2025

Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera...

Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos

Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos

Oct 22, 2025

Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el...

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente

Oct 22, 2025

Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre

Oct 22, 2025

Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder