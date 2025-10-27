¡La emoción del carnaval llega a McAllen y Univision KNVO quiere llevarte a disfrutarla al máximo! Participa en el concurso “Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment” y podrías ganar un par de pulseras All You Can Ride para disfrutar sin límites todas las atracciones del North American Midway Entertainment Carnival.

El evento se llevará a cabo del 25 de octubre al 9 de noviembre de 2025, en la esquina de Ware Rd y Expressway 83 en McAllen, TX. El valor aproximado del premio es de $50.

Cómo participar: Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el período del concurso, haz clic en el enlace del concurso y completa el formulario. Solo se permite una (1) participación por persona.

Quién puede participar: Residentes legales de Estados Unidos mayores de 18 años (19 en Alabama y Nebraska; 21 en Mississippi) que vivan dentro del área de transmisión de la estación.

Fechas importantes: El concurso inicia el 27 de octubre de 2025 a las 5:00 a.m. y finaliza el 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m. (CT). El ganador será seleccionado alrededor del 7 de noviembre de 2025.

¡Participa hoy y vive la emoción del carnaval más grande del Valle del Río Grande!

REGLAS OFICIALES

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION

“Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment”

REGLAS ESPECÍFICAS

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Realizar una compra no aumentará sus posibilidades de ganar.

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, rigen el concurso “Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales incluyen términos y condiciones adicionales que aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.

CÓMO OBTENER LAS REGLAS Y LA LISTA DE GANADORES

Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:

Entravision Communications Corporation

2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West

Santa Monica, CA 90404

En caso de conflicto o inconsistencia entre estas Reglas Específicas y las Reglas Generales, prevalecerán las Reglas Generales. Estas Reglas también están disponibles en inglés; en caso de discrepancia, la versión en inglés prevalecerá.

Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.

NO SE REQUIERE COMPRA

No es necesario realizar una compra para participar o ganar.

Nulo donde esté prohibido.

Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.

ELEGIBILIDAD

Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.

Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.

Debe tener al menos 18 años al momento de participar.

Residentes de Alabama y Nebraska: al menos 19 años.

Residentes de Mississippi: al menos 21 años.

Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.

PERÍODO DE PROMOCIÓN

Inicio: 27 de octubre de 2025 a las 5:00 AM

Fin: 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM

La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.

CÓMO PARTICIPAR

Límite: Una (1) participación por persona.

Participación en línea:

Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el Período de Promoción.

Haz clic en el enlace del concurso.

Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.

Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM para ser consideradas.

SELECCIÓN DEL GANADOR

Fecha del sorteo: Alrededor del 7 de noviembre de 2025

Se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.

Notificación al Ganador:

El ganador será contactado mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.

Tiempo de respuesta: El ganador deberá responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.

Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el ganador deberá reclamar el premio dentro de los 5 días posteriores a la notificación.

PROBABILIDADES DE GANAR

Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.

DETALLES DEL PREMIO

Un (1) ganador recibirá:

Un (1) par de pulseras All You Can Ride para el North American Midway Entertainment Carnival, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 9 de noviembre de 2025, en la esquina de Ware Rd y Expressway 83, McAllen, TX 78503.

Valor Aproximado de Venta (ARV): $50

PATROCINADOR

KNVO-TV Univision

801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501