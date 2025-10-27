Pulseras del Carnaval: ¡Gana Entradas Ilimitadas para North American Midway!Ericks Webs DesignEricks Webs Design
Participa y gana un par de pulseras “All You Can Ride” para disfrutar de todas las atracciones del Carnaval North American Midway Entertainment en McAllen. ¡Diversión sin límites para ti y un acompañante!
¡La emoción del carnaval llega a McAllen y Univision KNVO quiere llevarte a disfrutarla al máximo! Participa en el concurso “Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment” y podrías ganar un par de pulseras All You Can Ride para disfrutar sin límites todas las atracciones del North American Midway Entertainment Carnival.
El evento se llevará a cabo del 25 de octubre al 9 de noviembre de 2025, en la esquina de Ware Rd y Expressway 83 en McAllen, TX. El valor aproximado del premio es de $50.
Cómo participar: Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el período del concurso, haz clic en el enlace del concurso y completa el formulario. Solo se permite una (1) participación por persona.
Quién puede participar: Residentes legales de Estados Unidos mayores de 18 años (19 en Alabama y Nebraska; 21 en Mississippi) que vivan dentro del área de transmisión de la estación.
Fechas importantes: El concurso inicia el 27 de octubre de 2025 a las 5:00 a.m. y finaliza el 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m. (CT). El ganador será seleccionado alrededor del 7 de noviembre de 2025.
¡Participa hoy y vive la emoción del carnaval más grande del Valle del Río Grande!
REGLAS OFICIALES
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment”
REGLAS ESPECÍFICAS
No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Realizar una compra no aumentará sus posibilidades de ganar.
Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, rigen el concurso “Gana Pulseras para Subirte Ilimitadamente en North American Midway Entertainment” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales incluyen términos y condiciones adicionales que aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.
CÓMO OBTENER LAS REGLAS Y LA LISTA DE GANADORES
Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:
Entravision Communications Corporation
2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West
Santa Monica, CA 90404
En caso de conflicto o inconsistencia entre estas Reglas Específicas y las Reglas Generales, prevalecerán las Reglas Generales. Estas Reglas también están disponibles en inglés; en caso de discrepancia, la versión en inglés prevalecerá.
Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.
NO SE REQUIERE COMPRA
No es necesario realizar una compra para participar o ganar.
Nulo donde esté prohibido.
Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.
ELEGIBILIDAD
Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.
Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.
Debe tener al menos 18 años al momento de participar.
- Residentes de Alabama y Nebraska: al menos 19 años.
- Residentes de Mississippi: al menos 21 años.
Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.
PERÍODO DE PROMOCIÓN
Inicio: 27 de octubre de 2025 a las 5:00 AM
Fin: 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM
La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.
CÓMO PARTICIPAR
Límite: Una (1) participación por persona.
Participación en línea:
Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el Período de Promoción.
Haz clic en el enlace del concurso.
Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.
Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM para ser consideradas.
SELECCIÓN DEL GANADOR
Fecha del sorteo: Alrededor del 7 de noviembre de 2025
Se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.
Notificación al Ganador:
El ganador será contactado mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.
Tiempo de respuesta: El ganador deberá responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.
Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el ganador deberá reclamar el premio dentro de los 5 días posteriores a la notificación.
PROBABILIDADES DE GANAR
Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.
DETALLES DEL PREMIO
Un (1) ganador recibirá:
- Un (1) par de pulseras All You Can Ride para el North American Midway Entertainment Carnival, que se llevará a cabo del 25 de octubre al 9 de noviembre de 2025, en la esquina de Ware Rd y Expressway 83, McAllen, TX 78503.
Valor Aproximado de Venta (ARV): $50
PATROCINADOR
KNVO-TV Univision
801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501
Redada de ICE deja seis detenidos en zona de construcción en McAllen
Los trabajadores indicaron haber visto seis camionetas y cuatro vans utilizadas para transportar a las personas arrestadas.
Administración Trump avanza en deportaciones y auto-deportaciones en su primer año
El Departamento de Seguridad Nacional enfatizó que, desde el inicio de la administración Trump, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha permitido la entrada al país a extranjeros que intenten ingresar de manera ilegal.
Gobernador Abbott anuncia la séptima conferencia anual “Texas Sounds & Cities” en Corpus Christi
Austin, Texas. — El gobernador Greg Abbott y la Oficina de Música de Texas anunciaron la realización de la Séptima Conferencia Anual Texas Sounds & Cities, que se llevará a cabo los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre en la ciudad de Corpus Christi. Durante...
Policía de McAllen busca a joven por presunto fraude automotriz
Se insta a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse con McAllen Crime Stoppers al (956) 687-8477.
Persecución termina en arresto de mujer que conducía en sentido contrario en McAllen
Tras una intervención de los oficiales, la conductora fue detenida en el lugar.
Lo más relevante en los deportes
Luis Guerrero, nos habla de lo último en los deportes.
Familia de Edcouch pierde su hogar en un incendio
Samantha Ruiz habló con la familia y nos dice como podemos brindarles nuestra ayuda.
Adolescente muere en accidente en Harlingen y dos menores siguen en condición crítica
HARLINGEN, TEXAS - Un adolescente perdió la vida y dos menores resultaron gravemente heridos tras un accidente vehicular registrado en Harlingen. De acuerdo con autoridades, el choque ocurrió la noche del sábado en la cuadra 2100 de South Parkwood. El joven fue...
Cártel en la frontera recluta a menores para actividades ilícitas en Brownsville
El 16 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) detuvieron en Brownsville, Texas, a cuatro menores que intentaban ingresar 245 libras de marihuana al país. Entre ellos se encontraba un adolescente de apenas 15 años, reincidente, quien...
Pronóstico del tiempo con María Pérez
Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera...
Comunidad de Weslaco lamenta la muerte de la estudiante Larissa Rodríguez
Weslaco, TX — La comunidad del distrito escolar Weslaco ISD se encuentra de luto tras el fallecimiento de Larissa Rodríguez, una destacada estudiante de Weslaco High School reconocida por su liderazgo, dedicación y espíritu comunitario. En un comunicado oficial, la...
Ciudad de Harlingen organiza jornada de limpieza “Clutter Clear Out”
El evento tiene como objetivo ayudar a los ciudadanos a deshacerse de objetos voluminosos o difíciles de eliminar, promoviendo un entorno más limpio y saludable para toda la comunidad.
Cierre temporal de la I-2 en Donna para investigación de choque fatal
El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos
Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el...
Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente
Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...
Reparto gratuito de frutas y verduras en Sullivan City el 23 de Octubre
Sullivan City, TX – El Banco de Alimentos del Valle del Río Grande (Food Bank RGV) estará realizando una distribución móvil gratuita de productos frescos el próximo miércoles 23 de octubre, en la ciudad de Sullivan City. El evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a...