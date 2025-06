Miles de exalumnos de la Universidad de Harvard han firmado un mensaje legal de apoyo a su alma máter, según ha sabido CNN. Se trata de un esfuerzo sin precedentes para respaldar a la institución en su desafío a la decisión de la administración Trump de suspender más de US$ 2.200 millones en fondos federales.

Más de 12.000 exalumnos de Harvard, desde la generación de 1950 hasta la recién graduada de 2025, firmaron un escrito amicus, un documento legal enviado por un tercero a una demanda que ofrece al tribunal información adicional sobre el caso. El escrito, reportado primero por CNN, se presentó ante el tribunal el lunes.

Los firmantes provienen de diversos orígenes, unidos por un título de Harvard y la preocupación por el futuro de su alma máter: un cervecero de Wisconsin, el comediante Conan O’Brien, un piloto de combate de Ohio, la escritora Margaret Atwood, un líder tribal de Dakota del Sur y la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healy, entre otros miembros destacados de comunidades de todo el país y el mundo.

El grupo afirma que se trata del mayor informe de exalumnos de una sola universidad en la historia.

Y los exalumnos involucrados creen que es un momento histórico, ya que Harvard se defiende y, a su vez, podría sentar un precedente para otras universidades en medio de un importante conflicto sobre la libertad académica, la financiación federal y la supervisión del campus.

Harvard demandó a la administración Trump en abril por su decisión de congelar la financiación federal y ha solicitado una decisión final acelerada en el caso. Los alegatos orales están programados para el 21 de julio.

“Como exalumnos, estamos profundamente alarmados por los intentos imprudentes e ilegales del Gobierno de ejercer control sobre las funciones fundamentales de Harvard y sus instituciones de educación superior. Sin el debido proceso ni ninguna base legal reconocible, y con total desprecio por las libertades que la Constitución garantiza y las restricciones que impone, el Gobierno ha emprendido una campaña para desplegar todos los poderes a su disposición y perjudicar a Harvard”, dice el informe.

Continúa: “El objetivo final del Gobierno es restringir nuestras libertades de aprender, enseñar, pensar y actuar, y arrogarse el derecho de dictar quién puede disfrutar de esas libertades. Como exalumnos, damos fe de que la verdadera grandeza de Harvard reside en la forma en que compartimos estos valores y ejercemos estas libertades”.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre el informe.

Anurima Bhargava, documentalista, abogada de derechos civiles y exalumna de Harvard, quien ha ayudado a liderar la iniciativa, declaró a CNN en una entrevista que este marca un momento de solidaridad que trasciende las divisiones tradicionales.

“Nos educan, en parte, para ser defensores de la libertad y la democracia. Y esa es, sin duda, la postura que todos consideramos importante adoptar en estos momentos”, declaró Bhargava.

Continuó: “Se trata de nuestra educación, no solo en Harvard; va mucho más allá de Harvard, a ‘cuáles son nuestras capacidades en todo tipo de escuelas, colegios y universidades para poder expresarnos, pensar y aprender libremente sin la interferencia que estamos viendo por parte del gobierno’”.

Bhargava afirmó que muchos exalumnos querían firmar el informe, pero no lo hicieron por temor a represalias del gobierno.

Los intentos de atacar a Harvard comenzaron incluso antes de que el presidente Donald Trump volviera a la presidencia, y sus aliados argumentaron que estaban tomando medidas enérgicas contra el antisemitismo en el campus en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Pero las acciones de la administración se extienden a una agenda más amplia, y a la convicción dentro de la Casa Blanca de que se trata de un asunto político ganador para el presidente.

“Condenamos inequívocamente el antisemitismo y cualquier otra forma de discriminación y odio, que no tienen cabida en Harvard ni en ningún otro lugar de nuestra sociedad. Sin embargo, las acusaciones de antisemitismo, en particular sin el debido proceso y sin las debidas bases y conclusiones del Gobierno, no deben utilizarse como pretexto para el castigo ilegal e inconstitucional y la toma de control de una institución académica por parte del Gobierno. De hecho, la mayoría de las exigencias del Gobierno a Harvard tienen poco o nada que ver con la lucha contra el antisemitismo, o cualquier otro tipo de prejuicio y discriminación, en el campus”, afirma el informe.

La universidad se encuentra actualmente envuelta en múltiples batallas legales con la administración Trump, que ha iniciado varias investigaciones sobre la institución. Funcionarios de la Casa Blanca y la secretaria de Educación, Linda McMahon, han mantenido la puerta abierta a la negociación con la institución, pero la administración no está actualmente en conversaciones.

