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Policía de Weslaco alerta sobre personas que apuntan luces láser contra aeronaves

Cecilia Castaneda
Policía de Weslaco alerta sobre personas que apuntan luces láser contra aeronaves

WESLACO, TEXAS El Departamento de Policía de Weslaco recibió reportes sobre personas que presuntamente han apuntado luces láser contra aeronaves que sobrevuelan el área, una práctica que representa un riesgo para la seguridad de pilotos y pasajeros.

Las autoridades advirtieron que este tipo de acciones no son una broma, ya que la luz láser puede afectar la visibilidad de los pilotos y poner en peligro el control de las aeronaves.

De acuerdo con el Código Penal de Texas, sección 42.14, dirigir intencionalmente un láser u otra luz intensa hacia una aeronave constituye un delito cuando la intensidad de la luz es suficiente para afectar la capacidad del operador para controlar el avión.

La Policía de Weslaco exhortó a la comunidad a actuar responsablemente, evitar este tipo de conductas y reportar cualquier incidente a las autoridades.

El departamento recordó que una acción irresponsable puede tener consecuencias graves para quienes viajan a bordo de una aeronave y para otras personas en tierra.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 5, 2026 5:38 pm
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