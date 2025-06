Dos “cachorras” de la Edad de Hielo bien conservados encontrados en el norte de Siberia podrían no ser perros en absoluto, según una nueva investigación.

Todavía cubiertos de pelo y preservados naturalmente en hielo durante miles de años, los “Cachorros Tumat”, como se los conoce, contienen indicios de una última comida en sus estómagos, incluyendo carne de un rinoceronte lanudo y plumas de un pequeño pájaro llamado lavandera.

Anteriormente se pensaba que se trataba de perros domesticados primitivos o lobos domesticados que vivían cerca de humanos, los restos de los animales fueron encontrados cerca de huesos de mamut lanudo que habían sido quemados y cortados por humanos, lo que sugiere que los cánidos vivían cerca de un sitio donde los humanos masacraban mamuts.

Al analizar los datos genéticos del contenido intestinal y las firmas químicas en los huesos, dientes y tejidos blandos, los investigadores ahora creen que los animales eran cachorras de lobo de dos meses que no muestran evidencia de interactuar con personas, según los hallazgos publicados este jueves en la revista Quaternary Research.

Ninguna de las lobeznas momificadas, que se cree son hermanas, muestra signos de haber sido atacadas o heridas, lo que indica que murieron repentinamente cuando su guarida subterránea se derrumbó, atrapándolas en su interior hace más de 14.000 años. El derrumbe de la guarida pudo haber sido causado por un deslizamiento de tierra, según el estudio.

La riqueza de datos de los restos arroja luz sobre la vida cotidiana de los animales de la Edad de Hielo, incluida su forma de comer, que es similar a los hábitos de los lobos modernos.

“Fue increíble encontrar a dos hermanas de esta época tan bien conservadas, pero aún más increíble es que ahora podamos contar tanto de su historia, hasta su última comida”, escribió en un comunicado la autora principal del estudio, Anne Kathrine Wiborg Runge, exestudiante de doctorado en la Universidad de York y la Universidad de Copenhague. “Aunque muchos se sentirán decepcionados al saber que estos animales son casi con certeza lobos y no perros domesticados primitivos, nos han ayudado a comprender mejor el entorno de la época, cómo vivían estos animales y cuán notablemente similares son los lobos de hace más de 14.000 años a los lobos actuales”.

La multitud de investigaciones sobre estas cachorras y otros especímenes ilustra también lo difícil que es demostrar cuándo los perros, considerados ampliamente como el primer animal domesticado, se convirtieron en parte de la sociedad humana.

Atrapadas en el permafrost en descongelación, las cachorras de Tumat fueron descubiertas por separado en el yacimiento de Syalakh, a unos 40 kilómetros de la aldea más cercana, Tumat, una en 2011 y la otra en 2015. Tienen aproximadamente entre 14.046 y 14.965 años de antigüedad. El pelo, la piel, las garras y todo el contenido estomacal pueden sobrevivir eones en las condiciones adecuadas, afirmó el Dr. Nathan Wales, coautor del estudio y profesor titular de arqueología en la Universidad de York, Inglaterra.

“Lo más sorprendente para mí es que los arqueólogos lograron descubrir la segunda cachorra de Tumat varios años después del hallazgo de la primera”, declaró Runge a CNN. “Es muy raro encontrar dos ejemplares tan bien conservados y que luego resulten ser hermanos/hermanas de camada. Es extraordinario”.

Al igual que los lobos modernos, las crías comían tanto carne como plantas. Si bien un rinoceronte lanudo sería una presa bastante grande para los lobos, el trozo de piel de rinoceronte lanudo en el estómago de una cría prueba la dieta de los cánidos. La piel de rinoceronte, con pelaje rubio, fue digerida solo parcialmente, lo que sugiere que las crías descansaban en su guarida y murieron poco después de su última comida, dijo Runge.

El color del pelaje del rinoceronte lanudo coincide con el de una cría, según investigaciones previas de un ejemplar juvenil de rinoceronte lanudo hallado en el permafrost. Los rinocerontes lanudos adultos probablemente tenían un pelaje más oscuro. La manada de lobos adultos cazó a la cría y la llevó a la guarida para alimentar a las crías, según los autores del estudio.

“La caza de un animal tan grande como un rinoceronte lanudo, incluso una cría, sugiere que estos lobos son quizás más grandes que los lobos que vemos hoy”, escribió Wales en un comunicado.

Los investigadores también analizaron pequeños restos de plantas fosilizadas en el estómago de las cachorras, revelando que los lobos vivían en un ambiente seco, algo templado, que podía sustentar una vegetación diversa, incluidos pastos de pradera, sauces y hojas de arbustos.

Además de comer alimentos sólidos, es probable que las cachorras siguieran tomando leche de su madre, según los investigadores.

Lo que los científicos no encontraron fue evidencia de que los mamuts formaran parte de la dieta de las cachorras, lo que significa que era improbable que los humanos en el sitio alimentaran a los cánidos. ¿Es posible, sin embargo, que la gente compartiera carne de rinoceronte lanudo con los cachorros? Wales lo consideró, pero ahora cree que la evidencia apunta en la dirección contraria.

“Sabemos que los lobos modernos cazan presas grandes como alces, alces americanos y bueyes almizcleros, y cualquiera que vea documentales sobre animales sabrá que tienden a seleccionar a los ejemplares jóvenes o más débiles cuando cazan”, escribió Wales en un correo electrónico. “Me inclino a interpretar que las cachorras de Tumat fueron alimentadas con parte de un rinoceronte lanudo joven (por lobos adultos)”.

Es imposible determinar con exactitud el origen de la carne de rinoceronte lanudo (la manada de lobos podría haber cazado al ternero o haberlo recogido de un cadáver o incluso de un sitio de carnicería), pero dada la edad de las cachorras y el hecho de que la guarida se derrumbó sobre ellas, parece menos probable que los humanos los alimentaran directamente, dijo Runge.

El hecho de que las cachorras fueran criadas en una guarida y alimentados por su manada, de manera similar a cómo los lobos se reproducen y crían a sus crías hoy en día, sugiere además que los cachorros de Tumat eran lobos y no perros, dijo Wales.

Pintar un cuadro más amplio de los lobos de la Edad de Hielo es difícil porque no se han encontrado fuentes escritas ni arte rupestre que los represente, por lo que no está claro cómo habrían interactuado las manadas de lobos y los humanos antiguos, dijo Runge.

“Tenemos que intentar explicar nuestros propios sesgos e ideas preconcebidas basadas en las interacciones entre humanos y lobos hoy en día”, escribió. “Y luego debemos aceptar que nunca podremos responder algunas preguntas”.

Los investigadores aún intentan comprender cómo los perros domesticados se convirtieron en compañeros de los humanos. Una hipótesis es que los lobos vivían cerca de los humanos y se alimentaban de ellos. Sin embargo, el proceso de domesticación tomaría generaciones y requeriría que los humanos toleraran este comportamiento. Otra hipótesis es que los humanos capturaron y criaron activamente lobos, lo que causó que algunos de ellos se aislaran de las poblaciones silvestres, dando lugar a los primeros perros.

Pruebas de ADN anteriores realizadas a los cachorros sugirieron que podrían provenir de una población de lobos ahora extinta que finalmente se extinguió, y una población que no actuó como puente genético hacia los perros modernos.

“Cuando hablamos del origen de los perros, nos referimos al primer animal domesticado”, dijo Wales. “Y por eso, los científicos necesitan pruebas sólidas para afirmar la existencia de perros primitivos”.

Toda la evidencia que encontraron los autores del nuevo estudio era compatible con que los lobos vivieran solos, dijo Wales.

“Hoy en día, las camadas suelen ser mayores de dos, y es posible que los cachorros de Tumat tuvieran hermanos que escaparon al mismo destino”, dijo. “También podría haber más cachorros ocultos en el permafrost o perdidos por la erosión”.

Determinar dónde y cuándo se domesticaron los perros sigue siendo una tarea crucial en arqueología, biología evolutiva e investigación del ADN antiguo, afirmó el Dr. Linus Girdland-Flink, profesor de arqueología biomolecular en la Universidad de Aberdeen, Escocia. Si bien la investigación de Girdland-Flink se centra en lobos y perros antiguos, no participó en el nuevo estudio.

Pero determinar si restos antiguos como las cachorras de Tumat corresponden a perros domésticos primitivos, lobos salvajes, carroñeros o individuos domesticados no es sencillo debido a la fragmentación del registro arqueológico, afirmó. Ninguna evidencia por sí sola puede dar una respuesta definitiva. Y es aún más difícil hacer una comparación con cachorros, ya que los rasgos adultos ayudan a distinguir entre lobos salvajes y perros domésticos.

“En cambio, debemos reunir diferentes líneas de evidencia indirecta —arqueológica, morfológica, genética y ecológica— y analizar cómo encajan todas”, escribió Girdland-Flink en un correo electrónico. “Por lo tanto, acojo con satisfacción este nuevo reanálisis multidisciplinario de los cachorros de Tumat”.

A Girdland-Flink no le sorprendió que las cachorras no estuvieran asociados con el lugar de matanza de mamuts, una ausencia de evidencia relevante. Y, sumado a la falta de vínculos genéticos fuertes con los perros domésticos, coincidió en que los cachorros debían provenir de una población de lobos que no convivía con humanos.

