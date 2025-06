El ataque sin precedentes de Israel contra Irán plantea el espectro de un aumento considerable de los precios de la gasolina, justo cuando se intensifica la temporada de conducción de verano.

Hasta ahora, los precios en el surtidor se habían mantenido bajos y estables. Los precios relativamente bajos de la gasolina han ayudado a reducir la inflación y a compensar la preocupación de los consumidores por las tarifas exorbitantes.

Si bien los precios de la gasolina tienden a subir levemente durante los meses más cálidos, cuando la gente comienza sus vacaciones de verano, todo ha cambiado desde los impactantes ataques de Israel contra Irán, un ataque al que Teherán se ha comprometido a responder. Los analistas afirman que la severidad de la respuesta iraní, y si esta descarrila el flujo de petróleo desde Medio Oriente, ayudará a determinar la evolución de los precios de la gasolina.

Los precios del petróleo se dispararon inmediatamente, mientras el mercado se preparaba para un conflicto más amplio, uno que pone en peligro los suministros energéticos críticos de la región. El crudo estadounidense llegó a subir un 14 % durante la noche, antes de retroceder.

Al mediodía de este viernes, el crudo había subido un 6 %, camino de su mayor aumento diario desde abril de 2023. Durante la semana, el petróleo ha subido alrededor de un 12 %, el mayor aumento desde octubre de 2022, cuando la OPEP recortó drásticamente la producción de petróleo. “Aún estamos en el punto más crítico de esta situación, pero que Irán califique los ataques como una declaración de guerra no augura nada bueno para el flujo de petróleo”, dijo Patrick De Haan, vicepresidente de Análisis Petrolero de GasBuddy, una plataforma de seguimiento de combustibles.

De Haan declaró a CNN que es probable que los precios de la gasolina suban en las próximas semanas, con un incremento de entre 10 y 25 centavos de dólar por galón. El promedio nacional de la gasolina regular se situó en US$ 3,13 por galón este viernes, según la AAA.

Sin embargo, es probable que los precios en el surtidor suban significativamente en los próximos días debido al aumento de los precios del crudo.

“Preveo que los precios de la gasolina subirán, pero no volverán a máximos históricos”, declaró De Haan. “Pero el riesgo es que los incidentes en Medio Oriente traspasen las fronteras. ¿Se extenderá la violencia? ¿Se verá afectado el flujo de petróleo?”.

La invasión rusa de Ucrania disparó los precios del petróleo y la gasolina a principios de 2022, impulsando finalmente los precios de la gasolina a un récord de US$ 5,02 por galón.

Afortunadamente, los precios de la energía entran en esta crisis en niveles relativamente bajos.

Existe una gran incertidumbre sobre el precio de la gasolina y el petróleo, ya que la respuesta de Irán no está clara.

Los analistas advierten que si Irán intensifica drásticamente la situación atacando la infraestructura energética regional o al personal militar estadounidense, los precios podrían dispararse considerablemente.

“El petróleo ya se ha disparado… y su punto de impacto final probablemente dependerá de si Irán retoma la estrategia de 2019 y ataca petroleros, oleoductos e instalaciones energéticas clave en toda la región”, escribió Helima Croft, jefa de Estrategia Global de Materias Primas de RBC Capital Markets, en una nota a clientes este viernes.

El gran temor es que Irán tome represalias atacando el estrecho de Ormuz, una estrecha masa de agua que separa el golfo Pérsico de los océanos del mundo y el punto de estrangulamiento petrolero más crítico del planeta. Irán ya ha amenazado con hacerlo en el pasado. “En el improbable escenario de que Irán interrumpa los flujos a través del estrecho de Ormuz, podríamos presenciar un importante shock de suministro con un fuerte aumento en los precios del petróleo”, escribió Jorge León, jefe de Análisis Geopolítico de Rystad Energy, en un informe este viernes.

Esto se debe a que alrededor de 21 millones de barriles de petróleo fluyen a través del estrecho de Ormuz al día, lo que representa aproximadamente una quinta parte del consumo diario mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Sin embargo, Rystad Energy advirtió que si Irán opta por una respuesta más “limitada” que se centre únicamente en las instalaciones militares israelíes, la reacción del mercado petrolero podría ser “contenida y temporal”. Y eso, a su vez, limitaría el aumento de los precios de la gasolina.

Cualquier intento de interrumpir el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz también tendría que enfrentarse a la Armada estadounidense, cuya posición en las cercanías se debe en parte a dicha amenaza.

Croft, exanalista de la CIA, afirmó que sería “extremadamente difícil para Irán cerrar el estrecho durante un período prolongado dada la presencia de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein”.

Aun así, Croft señaló que Irán podría atacar petroleros y minar la vía fluvial para interrumpir el tráfico.

Goldman Sachs estima que los precios del petróleo podrían superar los US$ 100 por barril si se produce una “interrupción prolongada” en el estrecho de Ormuz, ya que un evento tan improbable podría impedir que los principales productores de la OPEP, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, aumenten la producción.

Sin embargo, Goldman Sachs considera que una interrupción en el estrecho de Ormuz es “mucho menos probable” y el viernes solo aumentó ligeramente su pronóstico del precio del petróleo para el verano. “Aún asumimos que no habrá interrupciones en el suministro de petróleo en el Medio Oriente”, escribieron los estrategas de Goldman Sachs liderados por Daan Struyven, codirector del equipo de Investigación de Materias Primas del banco, en un informe a los clientes.

Pero si los precios del petróleo siguen subiendo, se podrían tomar varias medidas para ayudar a que la oferta satisfaga la demanda.

Una opción es que Arabia Saudita y otros países de la OPEP aceleren los recientes aumentos de producción que comenzaron a principios de este año.

“Si el petróleo se ve atrapado en el fuego cruzado”, declaró Croft de RBC, “prevemos que el presidente Trump buscará barriles sobrantes de la OPEP para intentar contener los precios y proteger a los consumidores estadounidenses del impacto económico del conflicto en Medio Oriente”.

Goldman Sachs asume que si las exportaciones de petróleo iraní se desploman en 1,76 millones de barriles diarios durante el conflicto, la producción básica de la OPEP+ compensaría la mitad del déficit iraní. En ese escenario, Goldman Sachs estima que el crudo Brent superaría los US$ 90 por barril antes de volver a caer a entre US$ 60 y US$ 70, el próximo año.

Otra opción: Estados Unidos y otros grandes consumidores de petróleo podrían liberar sus reservas de emergencia, como lo hicieron en 2022. El expresidente Joe Biden agotó agresivamente la Reserva Estratégica de Petróleo (RESP) para evitar que los precios del gas se dispararan aún más tras la invasión rusa de Ucrania.

“Estamos listos para actuar si es necesario”, declaró Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en una publicación este viernes.

Birol indicó que la AIE, organización intergubernamental que coordina el uso de las reservas de petróleo de los Estados miembros, está “monitoreando activamente” la situación y señaló que el sistema de seguridad petrolera del grupo cuenta con más de 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia.

La OPEP, que representa a los países productores de petróleo, refutó enérgicamente esos comentarios el viernes.

En una declaración sobre X, el secretario general de la OPEP argumentó que la declaración de la AIE “genera falsas alarmas y proyecta una sensación de temor en el mercado al reiterar la necesidad innecesaria de utilizar potencialmente las reservas de emergencia de petróleo”. Aun así, liberar petróleo de emergencia es una opción que Trump podría al menos insinuar para enfriar los precios de la energía si la situación en Medio Oriente se intensifica.

