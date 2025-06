Un juez desestimó el lunes la demanda por difamación de US$ 400 millones de Justin Baldoni contra la poderosa pareja de Hollywood Blake Lively y Ryan Reynolds, un avance importante en el litigio civil en curso entre las excoprotagonistas Lively y Baldoni.

En enero, Baldoni demandó a Lively y a su esposo Ryan Reynolds, alegando que la pareja de Hollywood buscó “destruirlo” a él y a su carrera, después de secuestrar su película, “It Ends With Us”. La denuncia de Baldoni intensificó la batalla legal en curso derivada de la película que Baldoni dirigió y coprotagonizó con Lively.

En un comunicado, los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, calificaron el fallo de “victoria total y una reivindicación completa”.

“Como hemos dicho desde el primer día, esta demanda de ‘US$ 400 millones’ fue una farsa, y el Tribunal se dio cuenta inmediatamente”, añadió el comunicado.

En diciembre de 2024, Lively presentó una denuncia por violación de derechos civiles, alegando que Baldoni la acosó sexualmente durante la producción de la película y que posteriormente sufrió represalias por denunciar su presunto maltrato. Baldoni negó de inmediato las acusaciones de Lively.

Finalmente, Lively intensificó su denuncia por derechos civiles y presentó una demanda oficial contra Baldoni.

En una declaración publicada en su historia de Instagram, Lively escribió que estaba agradecida por el apoyo que recibió y dijo que está comprometida a seguir defendiendo a las mujeres.

“Como tantas otras, he sentido el dolor de una demanda por represalia, incluyendo la vergüenza artificial que intenta quebrarnos. Si bien la demanda en mi contra fue derrotada, muchas no tienen los recursos para defenderse”, escribió. “Estoy más decidida que nunca a seguir defendiendo el derecho de cada mujer a tener voz y voto para protegerse, incluyendo su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia”.

Las mociones de Lively, Reynolds y su publicista, Leslie Sloane, para desestimar las demandas de Baldoni fueron admitidas. El juez también admitió la moción de desestimación del New York Times.

Baldoni había demandado a la publicación, que fue la primera en informar sobre las acusaciones de acoso sexual de Lively, por US$ 250 millones por difamación, alegando que el periódico publicó un artículo “plagado de inexactitudes, tergiversaciones y omisiones” que se basaba en la “narrativa egoísta” de Lively.

El juez dictaminó que Baldoni puede presentar una denuncia enmendada sobre las acusaciones de interferencia ilícita con el contrato, relacionada con Reynolds y Lively, y el incumplimiento del pacto implícito, relacionado con Lively, antes del 23 de junio, si así lo deciden.

En una declaración, el portavoz del New York Times, Charlie Stadtlander, dijo: “Estamos agradecidos con el tribunal por ver la demanda como lo que era: un intento sin fundamento de reprimir la información honesta”.

“Nuestros periodistas cubrieron con cuidado e imparcialidad una noticia de importancia pública, y el tribunal reconoció que la ley está diseñada para proteger precisamente ese tipo de periodismo”, añadió el comunicado. “Seguiremos defendiendo nuestro periodismo y a nuestros periodistas ante los tribunales cuando su trabajo sea objeto de ataques”.

CNN se ha puesto en contacto con representantes de Baldoni para solicitar comentarios.

El New York Times fue el primero en informar, en un artículo titulado “‘We Can Bury Anyone’: Inside a Hollywood Smear Machine”, que Lively había presentado una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles sobre la presunta conducta de Baldoni en el set de “It End With Us” y después de la producción. Estas denuncias suelen ser confidenciales.

Lively alegó que, tras ser acosada sexualmente con comentarios y comportamiento inapropiados en el set, el equipo de Baldoni organizó una campaña de desprestigio en su contra para arruinar su reputación pública. La denuncia de Lively contenía cientos de mensajes de texto entre Baldoni y su equipo de relaciones públicas, incluyendo uno que decía que podían “enterrarla”.

La empresa productora de Baldoni, Wayfarer Studios, su socio comercial Jamey Heath, el cofundador de Wayfarer, Steve Sarowitz, y miembros del equipo de relaciones públicas y gestión de crisis de Baldoni fueron citados como demandantes en la demanda contra el New York Times.

El fallo del juez del lunes no abordó el fondo de la denuncia de Baldoni, sino que sostuvo que las acusaciones de acoso sexual de Lively en su denuncia estaban amparadas por la ley y no podían fundamentar una demanda por difamación. Citó una ley californiana derivada del movimiento #MeToo.

También escribió en su decisión que el acto de proporcionar la queja de Lively al New York Times no era suficiente para constituir difamación “porque la queja está protegida por el privilegio de informe justo”.

En los meses posteriores a la presentación de las demandas de Lively y Baldoni, la batalla legal se ha debatido a menudo en público. En febrero, el equipo de Baldoni publicó un sitio web con textos y una supuesta cronología relacionada con las denuncias de Lively. El sitio web, una nota de voz filtrada que Baldoni envió a Lively y varias declaraciones públicas de su abogado fueron objeto de varias audiencias judiciales en los últimos meses.

“It Ends With Us” fue protagonizada por Lively y Baldoni como una pareja en pantalla y presentó casos de violencia doméstica.

Los rumores sobre su relación profesional fracturada comenzaron a surgir durante la gira de prensa de la película de 2024.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.