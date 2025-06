Los ataques sin precedentes de Israel contra Irán tenían como objetivo principal una meta difícil de alcanzar y de alto riesgo: erradicar el controvertido programa nuclear del país.

Israel atacó tres instalaciones nucleares clave de Irán, Natanz, Isfahan y Fordow, y a varios científicos de alto nivel involucrados en la investigación y el desarrollo nuclear.

El alcance de los daños, y si el programa nuclear de Irán podrá sobrevivir, no está claro de inmediato. Un militar israelí dijo en una rueda de prensa el sábado que los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán en Natanz e Isfahan causaron daños “significativos” a las instalaciones; Irán afirmó que los daños a las instalaciones fueron limitados, pero reconoció la muerte de nueve expertos.

“Nos encontramos en un punto clave en el que, si lo dejamos pasar, no tendremos forma de impedir que Irán desarrolle armas nucleares que amenacen nuestra existencia”, declaró el viernes el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

“Llevamos año y medio lidiando con los representantes de Irán, pero ahora nos enfrentamos a la cabeza de la serpiente”.

Irán insiste en que su programa es pacífico. Esto es lo que sabemos sobre los daños causados a las tres instalaciones.

Las evaluaciones iniciales indican que los ataques de Israel contra la instalación nuclear iraní de Natanz fueron extremadamente eficaces, ya que fueron mucho más allá de los daños superficiales en las estructuras exteriores y dejaron sin electricidad los niveles inferiores, donde se almacenan las centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a CNN.

“Se trató de un ataque a gran escala”, dijo otra fuente familiarizada con las evaluaciones.

Los ataques destruyeron la parte sobre la superfie de la planta piloto de enriquecimiento de combustible de Natanz, una extensa instalación que lleva en funcionamiento desde 2003 y donde Irán había estado enriqueciendo uranio hasta alcanzar una pureza del 60 %, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El uranio apto para armas se enriquece hasta alcanzar el 90 %.

CNN obtuvo imágenes de radar de una empresa de imágenes espaciales, Umbra, que capturó los daños en varias áreas de las instalaciones de Natanz. Otras imágenes de satélite revisadas por CNN mostraban los mismos daños con mayor claridad, con columnas de humo negro elevándose visiblemente desde múltiples lugares del emplazamiento.

La infraestructura eléctrica de Natanz, incluido el edificio principal de suministro de energía, además de los generadores de emergencia y de respaldo, también fue destruida, según el OIEA. Esa evaluación es respaldada por los dos funcionarios estadounidenses, quienes dijeron a CNN que la electricidad se cortó en los niveles inferiores donde se almacenan las centrifugadoras utilizadas para enriquecer uranio.

Este aspecto de la operación es crucial, ya que gran parte de las instalaciones de Natanz están fuertemente fortificadas y son subterráneas, por lo que cortar el suministro eléctrico a esas partes de las instalaciones es la forma más eficaz de afectar al equipo y la maquinaria subterráneos.

No parece que Israel haya dañado directamente esas partes subterráneas de la planta, según el OIEA, pero la pérdida de suministro eléctrico en la sala de cascadas subterránea “puede haber dañado las centrifugadoras que se encuentran allí”.

Natanz tiene seis edificios en superficie y tres subterráneos, dos de los cuales pueden albergar 50.000 centrifugadoras, según la organización sin ánimo de lucro Nuclear Threat Initiative (NTI). Las centrifugadoras son máquinas que pueden enriquecer uranio haciendo girar el gas a altas velocidades.

No hay un impacto radiológico más amplio. “El nivel de radiactividad fuera de las instalaciones de Natanz se ha mantenido sin cambios y en niveles normales”, afirmó el OIEA. “Sin embargo, debido a los impactos, hay contaminación radiológica y química dentro de las instalaciones de Natanz”, añadió, aunque los niveles serían manejables.

El alcance de los daños en la central nuclear de Isfahan, en el centro de Irán, fue más difícil de analizar en las horas posteriores al ataque, y surgieron afirmaciones contradictorias sobre el impacto de la ofensiva en Israel e Irán.

Behrouz Kamalvandi, portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán, declaró el sábado que los daños sufridos por el mayor complejo de investigación nuclear del país habían sido limitados.

Los equipos de las dos instalaciones fueron trasladados en previsión de los ataques, dijo Kamalvandi. Un cobertizo de la instalación se incendió, añadió, y no hay riesgo de contaminación.

Sin embargo, Israel se mostró más optimista: un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmó durante una sesión informativa celebrada el sábado que las instalaciones sufrieron daños significativos.

La instalación se construyó con el apoyo de China y se inauguró en 1984, afirma la NTI. Según la organización sin ánimo de lucro, en Isfahan trabajan 3.000 científicos y se sospecha que es el centro del programa nuclear iraní.

Allí “operan tres pequeños reactores de investigación suministrados por China”, así como una “instalación de conversión, una planta de producción de combustible, una planta de revestimiento de circonio y otras instalaciones y laboratorios”, afirma la NTI.

En una sesión informativa, un oficial de las FDI dijo el sábado que Israel tenía “información concreta” de que Irán estaba “avanzando hacia una bomba nuclear” en las instalaciones de Isfahan. A pesar de los importantes avances en el enriquecimiento de uranio, Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que su programa nuclear tiene fines pacíficos y ha negado estar desarrollando una bomba atómica.

La planta de enriquecimiento de combustible de Fordow es un lugar mucho más difícil de atacar. La planta está enterrada en lo más profundo de las montañas cercanas a Qom, en el norte de Irán, y alberga centrifugadoras avanzadas utilizadas para enriquecer uranio hasta alcanzar altos grados de pureza.

Israel atacó la planta el viernes, pero según el OIEA no sufrió ningún impacto y las Fuerzas de Defensa de Israel no han afirmado que se produjeran daños significativos. Las defensas aéreas iraníes derribaron un avión no tripulado israelí en las inmediaciones de la planta, informó el viernes por la noche el medio estatal iraní Press TV.

El destino de Fordow podría ser fundamental para el éxito general de los ataques de Israel.

En 2023, el Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, confirmó que en Fordow se habían encontrado partículas de uranio enriquecidas al 83,7% de pureza, lo que se aproxima a los niveles de enriquecimiento del 90% necesarios para fabricar una bomba nuclear.

“Si Fordow sigue operativo, los ataques de Israel apenas podrán ralentizar el camino de Irán hacia la bomba”, escribió el viernes James M. Acton, codirector del Programa de Política Nuclear de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

Acton dijo que Israel podría ser capaz de derrumbar la entrada a la instalación, pero señaló que destruir mucho más del sitio de Fordow será una tarea difícil para Israel.

