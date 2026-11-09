BROWNSVILLE, TEXAS – Un incendio de grandes proporciones consumió un edificio de dos pisos que anteriormente funcionaba como una tienda de comestibles, informó el Departamento de Bomberos de Brownsville.

De acuerdo con el reporte preliminar, cuando los bomberos de la Unidad 3 llegaron al lugar, encontraron la estructura completamente envuelta en llamas.

Uno de los ocupantes indicó que aparentemente había presenciado un cortocircuito eléctrico momentos antes de que comenzara el incendio. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no se ha determinado oficialmente el origen ni la causa del siniestro.

Durante las labores para controlar las llamas, la estructura improvisada del segundo piso colapsó. Los equipos de emergencia trabajaron para contener el fuego y evitar que se extendiera a las propiedades cercanas.

Personas y mascotas afectadas

Uno de los ocupantes sufrió quemaduras leves en los nudillos, pero rechazó recibir una evaluación médica, tratamiento y traslado al hospital. No se reportaron otras personas lesionadas.

Lamentablemente, varias mascotas que se encontraban dentro de jaulas en el edificio murieron a consecuencia del incendio.

Una propiedad contigua, ubicada en uno de los costados del inmueble, estuvo expuesta al humo debido a la dirección del viento, pero no presentó daños provocados directamente por las llamas.

Investigación en curso

Al lugar acudieron las máquinas de bomberos 1, 2, 3 y 6, el camión escalera 1, la ambulancia 3 y las unidades 103 y 113.

La Oficina del Jefe de Prevención e Investigación de Incendios de Brownsville estará a cargo de determinar el origen y la causa del incendio.

Aunque se reportó una posible falla eléctrica antes de que comenzaran las llamas, esta versión aún no ha sido confirmada y la investigación permanece en curso.