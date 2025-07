¿Eres fan de Los Palominos? ¡Esta es tu oportunidad! Univision y Noticias 48 KNVO te invitan a participar para ganar dos boletos para ver a Los Palominos en concierto el 12 de julio de 2025 en San Benito Fairgrounds.

Inscribirte es fácil, gratuito y solo toma un minuto. ¡Buena suerte!

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION

“GANA BOLETAS PARA Los Palominos”

REGLAS ESPECÍFICAS DEL CONCURSO

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales https://entravision.com/general-rules-for-contests-and-sweepstakes/, gobiernan el “GANA BOLETAS PARA Los Palominos” Concurso (La “Promoción”) conducida por KNVO-TV (la “Estación”), 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78504. Se puede obtener una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores enviando un sobre sellado con su dirección y el nombre de concurso a Entravision Communications Corporation, 2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West, Santa Monica, CA 90404. Las Reglas Generales contienen términos y condiciones adicionales que gobiernan y se aplican a la Promoción y se incorporan aquí como referencia. En caso de conflicto o incoherencia entre las presentes Reglas Específicas y las Reglas Generales, prevalecerán las Reglas Generales. Estas Reglas Específicas también están disponibles en inglés. En caso de conflicto o inconsistencia entre estas Reglas Específicas en español y las reglas en inglés, prevalecerán las Reglas Específicas en inglés. Cualquier persona que participe, intente participar o de alguna manera participe o intente participar en la Promoción acepta estar sujeto a estas Reglas Específicas y las Reglas Generales, así como a todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y por todas las demás decisiones de la Estación que son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Una compra no aumentará sus posibilidades de ganar. Nulo donde esté prohibido. Se aplican todas las regulaciones federales, estatales y locales.

Elegibilidad. Esta Promoción está abierta a todos los residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia, excepto los residentes de Florida y Nueva York cuando el valor del premio es superior a cinco mil dólares ($5,000), que tengan al menos 18 años de edad en el momento de la entrada (excepto que los residentes de Alabama y Nebraska deben tener al menos 19 años de edad en el momento de la entrada y los residentes de Mississippi que deben tener al menos 21 años de edad en el momento de la entrada) y que residan en el DMA (área de mercado designada) de la Estación.

Periodo de Promoción. La Promoción comenzará el 7 de Junio, 2025 a las 5:00am y se extenderá hasta 10 de Junio, 2025 a las 11:59pm (el “Período de la Promoción”). La computadora de la Estación es el dispositivo oficial de cronometraje para la Promoción.

Cómo Participar. Límite de una (1) participación por persona. Para participar: En Línea a través del Sitio Web de la Estación: Visite el sitio web de la Estación https://noticias48knvo.com/category/concurso/ Y durante el Período de Promoción, haga clic en el enlace de la Promoción y siga las instrucciones para participar. Todas las participaciones deben recibirse antes de 10 de Junio, 2025 as las 11:59pm para ser elegibles de ganar.

Selección del Ganador. En o alrededor de 11 de Junio, la Estación y/o su designado seleccionará a un (1) ganador(es) mediante sorteo aleatorio entre todas las entradas válidas recibidas por la Estación durante el Período de Promoción. Se contactará con los participantes ganadores utilizando la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y/o la cuenta de redes sociales proporcionada con la entrada y se le puede conceder el premio (sujeto a la verificación de elegibilidad y cumplimiento de los términos de estas Reglas Específicas y las Reglas Generales). Los ganadores deben responder a la notificación inicial dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. A menos que se acuerde lo contrario, los ganadores deben reclamar el premio no más de cinco (5) días después de la notificación inicial.

Probabilidades de ganar. Las probabilidades de ganar dependerán del número de participaciones elegibles recibidas.

Premio(s). Un (1) ganador de premio(s) se concederán en la Promoción. El premio consiste de Dos (2) boletos del Los Palominos en concierto 12 de Julio , 2025 en San Benito Fairgrounds ubicado en 251 Cesar Gonzalez, San Benito, TX 78586. El valor de venta aproximado (“ARV”) del premio es setenta y ocho dólares ($78).

PATROCINADOR: La Estación, Univision KNVO-TV ubicado en 801 N. Jackson RD, McAllen TX 78501