¡Gana Boletos para ver a Bronco en Concierto!Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Participa para ganar dos boletos para ver a Bronco en concierto este 30 de agosto en el Payne Arena. ¡Llena el formulario y prepárate para cantar todos los éxitos!

By Staff
• Noticias 48
Published August 11 2025
¡Prepárate para una noche llena de recuerdos y buena música!

🎤 KNVO y Univision te invitan a participar en el concurso “GANA BOLETAS PARA Bronco”.

Podrías ganar dos (2) boletos para el concierto de Bronco el 30 de agosto de 2025 en el Payne Arena, ubicado en Hidalgo, TX.
Participar es muy fácil: solo llena el formulario en línea antes del 28 de agosto a las 11:59pm y estarás en la lista para el sorteo. ¡No te lo pierdas!

Bronco RTW





REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“GANA BOLETAS PARA Bronco”

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar; una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el concurso “GANA BOLETAS PARA Bronco” conducido por KNVO-TV (“la Estación”), 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78504.

Elegibilidad: Abierto a residentes legales de EE. UU. y D.C. (excepto Florida y Nueva York si el premio excede $5,000), mayores de 18 años (19 en AL y NE, 21 en MS), que residan en el área de mercado designada (DMA) de la estación.

Periodo de Promoción: Del 9 de agosto de 2025 a las 5:00am hasta el 28 de agosto de 2025 a las 11:59pm.

Cómo Participar: Límite de una (1) participación por persona. Visite noticias48knvo.com/category/concurso/, haga clic en la promoción y complete el formulario.

Selección del Ganador: El 29 de agosto de 2025 se seleccionará un (1) ganador por sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas. El ganador será contactado vía email, teléfono o redes sociales. Debe responder en 48 horas y reclamar el premio en un máximo de cinco (5) días.

Premio: Dos (2) boletos para el concierto de Bronco el 30 de agosto en el Payne Arena (2600 N 10th St, TX 78557). Valor aproximado: $180.

PATROCINADOR: Univision KNVO-TV, 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78501.

