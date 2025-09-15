¡Prepárate para la adrenalina! Monster JAM regresa a Edinburg y tú puedes ser parte de esta emocionante experiencia con toda la familia. 🛻💥

Participa para ganar cuatro (4) boletos para Monster JAM Live, del 10 al 12 de octubre de 2025 en el Bert Ogden Arena.

🎫 Premio: Cuatro (4) entradas generales

📍 Ubicación: Bert Ogden Arena, Edinburg, TX 78539

📆 Fecha del evento: 10 al 12 de octubre, 2025

📅 Periodo del concurso: Del 15 de septiembre al 9 de octubre de 2025

REGLAS ESPECÍFICAS DEL CONCURSO

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION

“GANA BOLETAS Monster JAM Live”

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar; Una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el “GANA BOLETAS PARA Monster JAM” Concurso (La “Promoción”) conducida por KNVO-TV, 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78504.

Periodo de Promoción: Del 15 de septiembre, 2025 a las 5:00am hasta el 9 de octubre, 2025 a las 11:59pm.

Elegibilidad: Abierto a residentes legales de EE.UU. y el D.C., mayores de 18 años (19 en AL/NE, 21 en MS), excepto FL y NY si el premio excede $5,000. Deben residir en el área de mercado designada (DMA) de la estación.

Cómo Participar: Visita noticias48knvo.com/category/concurso y completa el formulario de registro. Límite de una participación por persona.

Selección del Ganador: El 10 de octubre de 2025, se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las inscripciones válidas. El ganador será contactado y deberá reclamar el premio dentro de cinco (5) días.

Premio: Cuatro (4) boletos para Monster JAM del 10 al 12 de octubre en el Bert Ogden Arena. Valor total: $130.

PATROCINADOR: Univision KNVO-TV, 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78501.