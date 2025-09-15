HOY

Fin de Semana con Lluvias y Celebraciones

El fin de semana ha llegado al sur de Texas, y mientras las comunidades se preparan para celebrar la Independencia, el clima promete ser un protagonista importante. Kimberly Mesa de Univision ofrece un reporte detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan en la región, afectando tanto a los residentes del Valle del Río Grande como a aquellos que planean viajar a otras ciudades del estado.

Entravision Communications
Promociones

¡GANA BOLETOS Para Monster JAM Live en el Bert Ogden Arena!Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Participa para ganar 4 boletos para Monster JAM Live del 10 al 12 de octubre en el Bert Ogden Arena en Edinburg. ¡Solo necesitas registrarte!

By Staff
• Noticias 48
Published September 15 2025
Ad Placeholder

¡Prepárate para la adrenalina! Monster JAM regresa a Edinburg y tú puedes ser parte de esta emocionante experiencia con toda la familia. 🛻💥

Participa para ganar cuatro (4) boletos para Monster JAM Live, del 10 al 12 de octubre de 2025 en el Bert Ogden Arena.

🎫 Premio: Cuatro (4) entradas generales
📍 Ubicación: Bert Ogden Arena, Edinburg, TX 78539
📆 Fecha del evento: 10 al 12 de octubre, 2025
📅 Periodo del concurso: Del 15 de septiembre al 9 de octubre de 2025

Monster Jam





REGLAS ESPECÍFICAS DEL CONCURSO

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“GANA BOLETAS Monster JAM Live”

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar; Una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el “GANA BOLETAS PARA Monster JAM” Concurso (La “Promoción”) conducida por KNVO-TV, 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78504.

Periodo de Promoción: Del 15 de septiembre, 2025 a las 5:00am hasta el 9 de octubre, 2025 a las 11:59pm.

Elegibilidad: Abierto a residentes legales de EE.UU. y el D.C., mayores de 18 años (19 en AL/NE, 21 en MS), excepto FL y NY si el premio excede $5,000. Deben residir en el área de mercado designada (DMA) de la estación.

Cómo Participar: Visita noticias48knvo.com/category/concurso y completa el formulario de registro. Límite de una participación por persona.

Selección del Ganador: El 10 de octubre de 2025, se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las inscripciones válidas. El ganador será contactado y deberá reclamar el premio dentro de cinco (5) días.

Premio: Cuatro (4) boletos para Monster JAM del 10 al 12 de octubre en el Bert Ogden Arena. Valor total: $130.

PATROCINADOR: Univision KNVO-TV, 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78501.

Bert Ogden Arena boletos gratis camiones monstruo concursos Edinburg evento familiar KNVO-TV Monster Jam Univision 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder
Mas Noticias 48
Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Detienen a delincuente agravado en el Valle del Río Grande

Sep 12, 2025

VALLE DEL RÍO GRANDE – Autoridades informaron sobre el arresto de un individuo con historial criminal significativo. De acuerdo con el reporte, el detenido enfrenta cargos por asesinato capital de múltiples personas, considerado un delito grave de primer grado....

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Cae banda dedicada al robo de vehículos en el Valle

Sep 12, 2025

CAMERON COUNTY, TEXAS – Una operación de varias semanas realizada por investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron llevó a la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a una red de robo de vehículos en la región. Los detenidos fueron...

Ad Placeholder
Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Vigilia de oración en memoria de Charlie Kirk en UTRGV

Sep 11, 2025

La invitación está abierta a toda la comunidad universitaria y público en general, con un llamado a participar en paz y solidaridad. Durante la vigilia se espera rendir homenaje a la memoria de Kirk y ofrecer un espacio de reflexión y apoyo.

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Cinco sospechosos detenidos tras disturbio y presunto robo en La Villa

Sep 10, 2025

Cortesía: Pixels La Villa, Texas — El miércoles 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:15 p.m., agentes del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo acudieron en apoyo al Departamento de Policía de La Villa por un disturbio en la cuadra 1300 de la calle San...

Ad Placeholder
Loading weather...
Ad Placeholder
More From Noticias 48
Ad Placeholder
Ad Placeholder