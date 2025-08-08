HOY

Entravision Communications
¡Gana Boletos para Gloves and Glory en el Bert Ogden Arena!Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Participa y gana dos boletos para Gloves and Glory este 6 de septiembre en el Bert Ogden Arena. ¡Solo completa el formulario en línea y listo!

By Staff
• Noticias 48
Published August 08 2025
¡La emoción del boxeo regresa al Valle! KNVO te invita a participar en nuestro concurso para ganar dos (2) boletos para el evento Gloves and Glory, que se llevará a cabo el 6 de septiembre en el Bert Ogden Arena en Edinburg. ¡No necesitas comprar nada para participar, solo llena el formulario en línea antes del 4 de septiembre y cruza los dedos!

Gloves and Glory





REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“GANA BOLETAS PARA Gloves and Glory”

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar; una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el “GANA BOLETAS PARA Gloves and Glory” Concurso (la “Promoción”) conducida por KNVO-TV (la “Estación”), 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78504.

Elegibilidad: Abierto a residentes legales de EE. UU. que residan en el DMA de la estación y tengan al menos 18 años de edad (19 en Alabama/Nebraska, 21 en Mississippi). No válido en Florida o Nueva York si el premio excede los $5,000.

Periodo de Promoción: Del 11 de agosto de 2025 a las 5:00am al 4 de septiembre de 2025 a las 11:59pm.

Cómo Participar: Límite de una (1) participación por persona. Visite noticias48knvo.com/category/concurso/, haga clic en la promoción y complete el formulario.

Selección del Ganador: El 4 de septiembre de 2025, se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio. El ganador será contactado por correo electrónico, teléfono o redes sociales. Debe responder dentro de 48 horas y reclamar el premio en un máximo de cinco (5) días.

Premio: Dos (2) boletos para Gloves and Glory el 6 de septiembre de 2025 en el Bert Ogden Arena en Edinburg, TX. Valor aproximado: $140.

PATROCINADOR: Univision KNVO-TV, 801 N. Jackson RD, McAllen TX 78501

