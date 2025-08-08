Calor extremo: El Valle experimenta temperaturas sofocantes mientras se avecinan lluvias en algunas áreas costeras.
¡Gana Boletos para Gloves and Glory en el Bert Ogden Arena!Ericks Webs DesignEricks Webs Design
Participa y gana dos boletos para Gloves and Glory este 6 de septiembre en el Bert Ogden Arena. ¡Solo completa el formulario en línea y listo!
¡La emoción del boxeo regresa al Valle! KNVO te invita a participar en nuestro concurso para ganar dos (2) boletos para el evento Gloves and Glory, que se llevará a cabo el 6 de septiembre en el Bert Ogden Arena en Edinburg. ¡No necesitas comprar nada para participar, solo llena el formulario en línea antes del 4 de septiembre y cruza los dedos!
REGLAS OFICIALES DEL CONCURSO
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“GANA BOLETAS PARA Gloves and Glory”
No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar; una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.
Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el “GANA BOLETAS PARA Gloves and Glory” Concurso (la “Promoción”) conducida por KNVO-TV (la “Estación”), 801 N. Jackson RD, McAllen, TX 78504.
Elegibilidad: Abierto a residentes legales de EE. UU. que residan en el DMA de la estación y tengan al menos 18 años de edad (19 en Alabama/Nebraska, 21 en Mississippi). No válido en Florida o Nueva York si el premio excede los $5,000.
Periodo de Promoción: Del 11 de agosto de 2025 a las 5:00am al 4 de septiembre de 2025 a las 11:59pm.
Cómo Participar: Límite de una (1) participación por persona. Visite noticias48knvo.com/category/concurso/, haga clic en la promoción y complete el formulario.
Selección del Ganador: El 4 de septiembre de 2025, se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio. El ganador será contactado por correo electrónico, teléfono o redes sociales. Debe responder dentro de 48 horas y reclamar el premio en un máximo de cinco (5) días.
Premio: Dos (2) boletos para Gloves and Glory el 6 de septiembre de 2025 en el Bert Ogden Arena en Edinburg, TX. Valor aproximado: $140.
PATROCINADOR: Univision KNVO-TV, 801 N. Jackson RD, McAllen TX 78501
Palm Valley Animal Society recibe 54 perros de un caso de acumulación; piden apoyo ante cierre de su sede en Trenton
EDINBURG, Texas – Palm Valley Animal Society (PVAS) informó que ha recibido 54 perros provenientes de un caso reciente de acumulación de animales, justo cuando la organización se prepara para cerrar su ubicación en Trenton. La llegada simultánea de tantos animales...
Policía de Edinburg investiga tiroteo, aseguran narcóticos en cateo relacionado
Los oficiales acordonaron el área y permanecen en el lugar realizando las investigaciones correspondientes.
Deportes en Acción: Resumen de la League Cup y MLB
League Cup: La League Cup llega a su fin mientras la MLS supera a la Liga MX; resultados destacados en la MLB.
Investigan posible caso de acumulación de animales en Edinburg
EDINBURG, TX – El Departamento de Policía de Edinburg investiga un posible caso de acumulación de animales en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la calle Peter. La situación salió a la luz tras una denuncia ciudadana sobre un olor fuerte que provenía del...
Detención de inmigrantes en Weslaco tras peligrosa persecución
Persecución Weslaco: Cinco inmigrantes son detenidos en Weslaco después de una persecución que involucró a un conductor de Indiana.
Homicidio por intoxicación en Brownsville: Nueva fianza impuesta
Homicidio: Raúl Rodríguez enfrenta nuevos cargos tras el trágico accidente del 25 de julio en Brownsville.
Se registra accidente automovilístico en McAllen
Accidente automovilístico: Un choque entre dos SUV en McAllen causa interrupciones en el tráfico y moviliza equipos de emergencia.
Persecución policial en Brownsville culmina en arresto
Persecución policial: El conductor de un vehículo Chevrolet Tajo fue detenido tras una peligrosa persecución por las calles de Brownsville.
Cierre vial en San Juan por trabajos de mejora
SAN JUAN, Texas — A partir del jueves 8 de agosto, el tramo de San Antonio Street en su cruce con Ridge Road permanecerá cerrado al tránsito vehicular como parte de un proyecto de mejoras en la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con autoridades locales, los...
Cierran tramo de la I-2 en Harlingen por investigación de accidente fatal
El tráfico que se dirija hacia el oeste por la I-2 en esa zona será desviado hacia el norte o sur por FM 800, y los conductores deberán buscar rutas alternas para continuar su trayecto.
Deudas Estudiantiles: Reanudación de intereses afecta a miles
El programa SAFE, que pausaba los intereses de las deudas estudiantiles, brindó un respiro a miles de estudiantes.
Seguridad Escolar: Preparativos ante el regreso a clases
Seguridad escolar: Las escuelas de Texas refuerzan sus medidas de seguridad ante el inminente regreso a clases.
Familia en Mission lucha sin agua ni electricidad tras tormenta
Mission: La familia González enfrenta desafíos extremos después de que fuertes vientos derribaran árboles y cables eléctricos.
Asesinato en Reynosa: Delegado de la Fiscalía General de la República es abatido
Reynosa: El asesinato del delegado Ernesto Vázquez Reina en Reynosa sacude a Tamaulipas y revela tensiones con el crimen organizado.
Investigan muerte de hombre que se golpeaba la cabeza y agredió a oficiales
muerte
Una persona muere en accidente en Puerto Isabel
CONDADO CAMERON- El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) confirmó que una persona perdió la vida en un accidente registrado en Puerto Isabel. El incidente ocurrió sobre Ocean Blvd, lo que provocó el cierre temporal de esta vía en...