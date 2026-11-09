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Estudiante de Pace Early College High School es trasladado a un hospital tras emergencia médica

Cecilia Castaneda
Estudiante de Pace Early College High School es trasladado a un hospital tras emergencia médica

BROWNSVILLE, TEXAS Un estudiante de Pace Early College High School sufrió una emergencia médica dentro del plantel escolar este lunes, confirmó el Distrito Escolar Independiente de Brownsville (BISD).

A través de un comunicado oficial, el distrito informó que el personal de la escuela activó inmediatamente los protocolos de respuesta ante emergencias y solicitó asistencia médica.

Servicios Médicos de Emergencia (EMS) trasladaron al estudiante a un hospital local para recibir atención médica.

El distrito no proporcionó detalles adicionales sobre la condición del estudiante ni sobre las circunstancias que provocaron la emergencia.

Ante la información que comenzó a circular en redes sociales, BISD pidió a la comunidad evitar compartir datos no verificados y mantenerse informada únicamente a través de los comunicados oficiales de la escuela y del distrito.

Por respeto a la privacidad del estudiante y su familia, las autoridades indicaron que no divulgarán más información por el momento.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 9, 2026 1:00 pm
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