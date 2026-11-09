BROWNSVILLE, TEXAS – Un estudiante de Pace Early College High School sufrió una emergencia médica dentro del plantel escolar este lunes, confirmó el Distrito Escolar Independiente de Brownsville (BISD).

A través de un comunicado oficial, el distrito informó que el personal de la escuela activó inmediatamente los protocolos de respuesta ante emergencias y solicitó asistencia médica.

Servicios Médicos de Emergencia (EMS) trasladaron al estudiante a un hospital local para recibir atención médica.

El distrito no proporcionó detalles adicionales sobre la condición del estudiante ni sobre las circunstancias que provocaron la emergencia.

Ante la información que comenzó a circular en redes sociales, BISD pidió a la comunidad evitar compartir datos no verificados y mantenerse informada únicamente a través de los comunicados oficiales de la escuela y del distrito.

Por respeto a la privacidad del estudiante y su familia, las autoridades indicaron que no divulgarán más información por el momento.