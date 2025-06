El peor día en la vida de Brad Bailey fue el 5 de marzo de 2020: el día en que su hijo, Rhoan, nació muerto a las 39 semanas.

Su esposa, Erica Bailey, había tenido un embarazo normal hasta ese día. Sin problemas, no necesitó monitoreo adicional. Esa mañana, sin embargo, algo andaba mal. El bebé había dejado de moverse y fue directamente al hospital.

Una ecografía confirmó el peor temor de la pareja: el bebé no tenía latidos.

Rhoan fue declarado muerto antes de que los Bailey tuvieran la oportunidad de conocerlo. En los días y semanas siguientes, la pareja hizo todo lo posible para honrar a su hijo. Celebraron un funeral cerca de su casa en Kansas City, Missouri. Se tomaron un tiempo libre del trabajo. Erica Bailey comenzó a encontrar consuelo y propósito en el voluntariado para una organización sin fines de lucro que aboga por la prevención de la muerte fetal intrauterina, pero Brad, de 38 años, seguía aturdido por la tristeza.

“Enterrar a un hijo es algo que solo quienes lo han vivido o experimentado pueden entender”, dijo. “Sentí que no tenía a nadie con quien hablar y que no tenía salida”. Finalmente, por recomendación de su esposa, Bailey se unió a una organización en línea llamada Sad Dads Club (SDC, por sus siglas en inglés), el Club de Padres Tristes, una organización sin fines de lucro que ofrece una comunidad de pares y apoyo para padres en duelo.

El club apoya a los padres que han sufrido cualquier tipo de pérdida perinatal, es decir, la muerte de un bebé durante el embarazo, el parto o en las primeras semanas después del nacimiento. El grupo también da la bienvenida a padres que han perdido hijos por el síndrome de muerte súbita del lactante y a aquellos que han perdido hijos mayores e incluso adultos.

Ayuda a los padres brindándoles un espacio seguro para el duelo, dijo Rob Reider, cofundador y director ejecutivo del club. Los hombres comparten angustia, miedo, ira, confusión, alegría y cualquier otra emoción que experimenten en su camino. También intercambian perspectivas, conocimientos y consejos. La mayoría de las reuniones del grupo son virtuales: ya sea por videollamadas semanales o por mensajes en el canal de Discord de SDC. Dos veces al año, la organización organiza un retiro presencial junto a un estanque en Maine.

El Club de Padres Tristes también apoya a sus miembros de otras maneras. Gracias a donaciones y subvenciones, la organización ha logrado facilitar el acceso a servicios profesionales de salud mental. Actualmente, el grupo ofrece seis sesiones de terapia en línea gratuitas para un máximo de 20 padres al año.

Este tipo de terapia y camaradería tras la pérdida de un hijo puede ser invaluable, afirmó Reider. “Vivir con la pérdida de un hijo es un viaje sin fin”, añadió. “Encontrar ayuda tampoco debería ser una carga”.

Sin duda, muchos padres lidian con el duelo de la muerte fetal. Uno de cada 175 embarazos en Estados Unidos termina en muerte fetal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Esto significa que alrededor de 21.000 bebés nacen muertos cada año.

Si bien existen programas de salud mental para ayudar a los padres a gestionar esta angustia, la mayoría son para madres, dijo Michelle Goldwin Kaufman, psicóloga de Memphis, Tennessee. Kaufman señaló que esto significa que los padres deben lidiar solos con el dolor. Es un desafío más, considerando que las normas tradicionales de masculinidad rechazan la vulnerabilidad y que la salud mental masculina ha estado en crisis.

“Uno de los estereotipos es que los hombres quieren arreglar las cosas, pero la muerte fetal no es un problema que cualquiera pueda solucionar”, dijo Kaufman, quien también es profesora adjunta de Psicología en la Universidad de Memphis. “La realidad es que los padres en estas situaciones a menudo son olvidados, y es importante crear un entorno donde puedan compartir su dolor”.

Esta necesidad de conexión es precisamente lo que llevó a Reider, de 40 años, a unirse a sus amigos Jay Tansey y Chris Piasecki y fundar el Club de Padres Tristes.

Los tres viven en Portland, Maine, o sus alrededores, y los tres perdieron a sus hijos por muerte fetal durante un período de 18 meses. Reider y Tansey, mejores amigos de la universidad, experimentaron este trauma en 2017. Piasecki, esposo de una compañera de la universidad, perdió un hijo un año después. Tras estas tragedias, los hombres lucharon contra sentimientos de aislamiento, culpa y tristeza, pero encontraron consuelo en pasar tiempo juntos.

Estos primeros encuentros entre padres eran encuentros informales, llenos de emoción, silencios prolongados e incómodos y mucha cerveza.

“Básicamente, éramos tres hombres adultos sentados tomando cervezas, llorando a mares, hablando de nuestras hijas y aprendiendo a recomponer nuestras vidas lo mejor posible”, dijo Tansey, de 40 años.

Piasecki, de 38, lo llamó “cervezas y lágrimas”. Una de las razones por las que las reuniones le resultaron tan útiles fue porque cada padre sabía que no tenía que explicar lo que sentía, porque sus amigos también lo sentían.

“Recuerdo haber pensado: ‘Esta es la primera conversación que tengo con otros chicos en la que no tengo que contarles toda la historia de por qué me siento tan mal’”, dijo Piasecki. “Podía vivir el momento y hablar de cómo me sentía en ese momento, y ellos simplemente lo entendían. Fue increíblemente poderoso. Nos convertimos en el salvavidas el uno del otro”.

Poco a poco, el trío conoció a otros hombres de la zona que también habían perdido bebés por muerte fetal intrauterina e invitaron a los recién llegados a unirse.

Entonces, una noche fría y lluviosa de 2022, Reider salía de casa para reunirse con el grupo en un bar de Portland, Maine, cuando su esposa Tehilah comentó que se dirigía a una reunión del “Club de Padres Tristes”. El nombre se les quedó.

Reider, Tansey y Piasecki fundaron formalmente la organización sin fines de lucro ese mismo año. Empezaron poco a poco: primero una cuenta de Instagram, luego un sitio web. El sitio se lanzó con tres “historias de parto”, en las que los fundadores compartieron detalles desgarradores de sus pérdidas. Estas narrativas lo dejaron claro desde el principio: SDC era un lugar donde los hombres podían ser vulnerables y desahogarse.

Poco después de lanzar el sitio web, el grupo comenzó a realizar reuniones mensuales por videollamada. Los padres añadieron un canal en línea para chatear en 2023. Empezó siendo pequeño y ahora incluye subgrupos para temas como la vuelta al trabajo, la celebración de los cumpleaños de los hijos que han perdido, el sexo tras la pérdida e incluso temas más informales como el fútbol fantasy.

Actualmente, el club se reúne todos los jueves por la noche. Padres se conectan desde todo el mundo, incluyendo Maine, California, Inglaterra y Australia. Las sesiones se alternan entre “Mi hijo, mi historia”, en la que un miembro toma la palabra y comparte historias, fotos y otros recuerdos; y “Hora de puertas abiertas”, que es más bien un grupo de apoyo moderado entre pares que se centra en temas como las relaciones y el embarazo tras la pérdida.

Una sesión a principios de este año abordó el complejo tema de la vuelta al trabajo tras la pérdida de un hijo.

Reider abrió la sesión diciendo: “Odiamos estar aquí, pero nos alegra habernos encontrado”. Más tarde, pidió a los participantes que se presentaran con su nombre y el nombre del hijo que perdieron. Reider no es solo Rob; es Rob, el padre de Lila. Tansey es Jay, el papá de Bella. Piasecki es Chris, el papá de Isabelle.

Unos meses después del lanzamiento del Club de Padres Tristes, Reider y sus amigos tuvieron una idea: ¿Por qué no reunirse en persona?

El trío se puso manos a la obra para encontrar una casa lo suficientemente grande para unas dos decenas de hombres y lo suficientemente aislada como para que los participantes sintieran que realmente estaban saliendo de su rutina y entrando en un nuevo espacio de sanación.

La esposa de Reider finalmente encontró el lugar perfecto en Raymond, Maine, a unos 30 minutos de Portland.

El primer retiro fue en octubre de 2023; desde entonces, se han realizado tres más, para un total de cuatro. Cada retiro incluye a 25 hombres. A lo largo de dos días y medio, los hombres cocinan juntos, juegan a la pelota, hacen senderismo y se desconectan de la vida cotidiana. A medida que se relajan, comienzan a abrirse.

Reider recordó un momento durante el primer retiro cuando pasó junto a un grupo de hombres que nunca se habían conocido en persona, hablando como viejos amigos sobre sus hijos “Arcoíris”: los hijos que han tenido desde que perdieron a un hijo por muerte fetal. Durante un retiro posterior, un participante que llevaba un tiempo luchando con su situación le dijo al grupo que creía que el retiro le había curado los últimos cuatro años de su vida.

Matt Bakalar, miembro de SDC de Somerville, Massachusetts, ha asistido a dos retiros hasta la fecha y afirma que le sorprende constantemente lo unidos que se vuelven los hombres en tan poco tiempo.

“Son chicos con los que he pasado por todo; tenemos un vínculo increíble que, en cierto modo, nos impulsa a seguir adelante”, dijo Bakalar, de 37 años. “Estoy acostumbrado a verlos por videollamada. Ir al retiro, verlos, abrazarlos y llorar con ellos en persona es una experiencia increíble”.

Hasta ahora, los retiros han tenido muy poca estructura fuera de las comidas. Esto es intencional. Los fundadores dicen que, sin una agenda definida, los participantes tienen la libertad de llevar el retiro a donde quieran, incluso si eso significa que un grupo de papás quiere ir de excursión y otro grupo quiere tomar cerveza y charlar. A menudo hacen ambas cosas.

El objetivo de los retiros es asegurar que ningún papá se sienta solo.

“Cuando los papás vienen al retiro sufriendo, nos sumergimos en ese profundo dolor con ellos”, dijo Reider. “No nos inmutamos y los acompañamos con nuestros brazos en ese profundo dolor, para que no se sientan solos. De eso se trata el Club de Papás ​​Tristes”.

Ninguno de los fundadores sabe con exactitud a cuántos hombres ha ayudado el grupo a lo largo de los años. Entre los padres que participan en eventos formales y los que interactúan con el grupo a través de Instagram, estiman que son miles, si no decenas de miles.

De cara al futuro, dos de los objetivos de la organización son ampliar este alcance, ofrecer más apoyo en salud mental y establecer reuniones activas en persona en todo el país.

Reider comentó que le gustaría ofrecer más sesiones de terapia gratuitas a un grupo más amplio de hombres.

“En un mundo ideal, podrían ofrecer a cada uno de sus padres servicios ilimitados de terapia o coaching sin fecha límite”, comentó Karina Chandler, terapeuta en Portland, Maine, quien ha ofrecido servicios de “coaching de duelo” a miembros de SDC.

Si bien la mayoría de los padres aprenden estrategias positivas de afrontamiento para afrontar su dolor, los miembros del club apoyan sin juzgar a quienes no pueden o aún no están listos, alentándolos a ser comprensivos.

Reider señaló que nadie “supera” la pérdida de un ser querido. “No se trata de seguir adelante, se trata de superarlo”, dijo.

Pregúntenle a Brad Bailey. Apenas habló en su primera reunión de SDC, pero ahora es un colaborador habitual. Bailey también ha encontrado su voz en el mundo. Esta persona, antes reservada y callada, celebra abiertamente a su hijo Rhoan, colocando su nombre en una bandera que también dice: “Hazlo sentir orgulloso”.

La bandera cuelga en el gimnasio de Bailey, un recordatorio de que Rhoan siempre está con él.

“Aunque ya no esté aquí, nunca permitiremos que lo olviden”, dijo Bailey. “No estoy seguro de haber llegado donde estoy hoy sin la ayuda de estos hombres”.

