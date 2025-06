Apple reveló cómo planea incorporar inteligencia artificial en todos sus productos principales, desde la traducción de llamadas telefónicas hasta dotar a la Mac de una barra de búsqueda más inteligente, entre otras funciones.

Las actualizaciones no son tan llamativas como otros anuncios de los últimos dos años, que implicaron grandes cambios con la introducción de Apple Vision Pro y Apple Intelligence AI. Sin embargo, aun así, brindaron a los consumidores y a Wall Street una visión más clara de cómo las ambiciones de Apple en materia de IA impactarán sus productos, a medida que sus mayores rivales se imponen en la carrera de la IA.

La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC, en inglés), anunciada con el lema “en el horizonte”, comenzó con una conferencia a la 1 p.m. ET del lunes desde su sede en Cupertino, California.

Las actualizaciones anunciadas en el evento incluyen capacidades de IA como un “Compañero de Entrenamiento” inteligente para brindar motivación personalizada a través del Apple Watch y una “búsqueda visual” mejorada para navegar por la web en busca de objetos encontrados en imágenes en la pantalla del teléfono (piensa en: zapatos que viste en una publicación de Instagram).

Las mejoras más modestas presentadas en la WWDC de este año sugieren que Apple podría estar buscando algo que estaba seguro de poder ofrecer esta vez. También demuestra que, en lugar de intentar crear una aplicación de IA revolucionaria (la compañía afirma que Siri, mejorada con IA, está retrasada y aún en desarrollo), el fabricante del iPhone quiere que Apple Intelligence haga que todas las herramientas con las que interactúan sus usuarios sean un poco más inteligentes y útiles.

Pero es poco probable que alguno de los anuncios realizados en el evento del lunes cambie la percepción de que Apple está por detrás de sus competidores en IA.

Muchas de las actualizaciones ya están disponibles en los teléfonos Android de Google y Samsung desde hace bastante tiempo.

El evento llega en un momento en que Apple necesitaba urgentemente una victoria. Dejando de lado la intensa competencia en IA, la compañía sigue teniendo un año difícil, con un lento crecimiento de las ventas del iPhone y una guerra comercial que amenaza con obligarla a subir los precios.

El fabricante del iPhone cuenta con una amplia base instalada, es decir, usuarios de sus productos, que actualmente suma más de 2.000 millones de dispositivos activos. Esto significa que, aunque Apple no sea el primero en lanzar una innovación de software, mucha gente acabará usando su versión. Sin embargo, a los analistas les preocupaba que, si Apple no lograba impresionar con sus avances en IA, los consumidores podrían empezar a pensar que el iPhone y sus otros dispositivos “ya no son populares”, dijo a CNN el director general de Baird, Ted Mortonson.

Al menos por ahora, parece que Apple ha hecho lo suficiente, aunque la verdadera prueba llegará cuando la compañía lance el nuevo software en otoño.

“La sutil incorporación de Apple Intelligence a servicios clave ayudará a aumentar el conocimiento y a brindar confianza a los usuarios para impulsar una mayor participación”, dijo el analista tecnológico y fundador de PP Foresight, Paolo Pescatore, en un comentario enviado por correo electrónico tras la conferencia.

Estos son los aspectos más destacados de la presentación de Apple en la WWDC del lunes:

Apple presentó la traducción en vivo con IA para mensajes, FaceTime y llamadas telefónicas en todos sus dispositivos, facilitando la conversación con personas que hablan diferentes idiomas.

La función de traducción en vivo estará disponible en iPhone, Mac, Apple Watch y iPad, y funcionará incluso con los AirPods puestos.

Esta función podría aumentar la competitividad de los dispositivos Apple frente a productos de la competencia, como los Pixel Buds de Google, los teléfonos Samsung Galaxy y las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta, que ya permiten la traducción en vivo.

Las próximas actualizaciones de las apps Mensajes y Teléfono buscan facilitar a los usuarios la comunicación con las personas que desean, cuando desean.

Apple mejorará el filtrado de llamadas para ayudar a los usuarios a identificar cuándo una llamada de un número desconocido puede ser de un estafador o un teleoperador.

La herramienta responderá automáticamente a las llamadas de números desconocidos y obtendrá el nombre y el motivo de la llamada antes de mostrar la respuesta en texto cuando suene el teléfono.

En Mensajes, los remitentes desconocidos aparecerán en una carpeta aparte, para que los usuarios puedan filtrar más fácilmente los mensajes fraudulentos.

Con la asistencia de espera, la app de teléfono de Apple se pondrá en espera para que los usuarios puedan mantener su lugar en la cola sin tener que escuchar la molesta música de espera. Esto puede resultar familiar para los seguidores de Android; Google ya ofrece esta función.

Mensajes ahora también admitirá fondos divertidos y coloridos, y encuestas para animar los chats grupales, haciéndolo más competitivo frente a WhatsApp de Meta.

Apple tenía mucha presión para demostrar que Apple Intelligence justifica la compra de un nuevo iPhone o Mac.

En general, los anuncios de Apple sobre IA fueron más evolutivos que revolucionarios. Como lo expresó Dan Ives, analista de Wedbush Securities: Apple “apueta a lo seguro y con mucha cautela tras los errores del año pasado”.

Quizás la mayor actualización sobre IA sea que Apple abre su modelo de IA en el dispositivo a desarrolladores de apps externos. Esto significa que los usuarios de iOS podrán ver más funciones habilitadas para IA en apps como Kahoot o AllTrails.

La tecnología también llegará a servicios como Apple Maps, que ahora recordará las rutas preferidas de los usuarios (por ejemplo, si suelen parar en una cafetería de camino al trabajo) y adaptará las indicaciones en consecuencia.

Un nuevo “Compañero de Entrenamiento” para el Apple Watch analizará los datos de salud y actividad física de los usuarios para ofrecer información personalizada y motivación mientras hacen ejercicio. Y la “inteligencia visual” permitirá a los usuarios buscar en la web con base en imágenes en su pantalla.

Algo que Apple no detalló son sus planes para una Siri más potente y mejorada con IA, que anunció por primera vez en la WWDC del año pasado, pero que posteriormente retrasó indefinidamente.

“Como ya hemos dicho, seguimos trabajando para ofrecer las funciones que hacen que Siri sea aún más personal”, dijo el lunes Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple. “Este trabajo requirió más tiempo para alcanzar nuestro alto nivel de calidad, y esperamos compartir más información al respecto el próximo año”.

Dipanjan Chatterjee, vicepresidente y analista principal de Forrester, dijo en un correo electrónico que “el silencio en torno a Siri era ensordecedor”.

“Apple continúa optimizando sus funciones de Apple Intelligence, pero ninguna corrección de texto ni emojis adorables puede llenar el enorme vacío de una experiencia de IA intuitiva e interactiva que sabemos que Siri podrá ofrecer cuando esté lista”, dijo Chatterjee en un correo electrónico. “Simplemente no sabemos cuándo sucederá”.

Todos los dispositivos Apple tendrán una nueva apariencia denominada “Liquid Glass”, inspirada en la pantalla de software translúcida del Vision Pro.

El nuevo diseño presentará elementos visuales transparentes que parecen tener una superficie brillante. Se trata de la mayor renovación de diseño de software de la compañía desde el lanzamiento de iOS 7 en 2013, según dijo Alan Dye, vicepresidente de diseño de interfaz humana de Apple, durante el evento.

Y aunque el nombre del último lanzamiento del sistema operativo de Apple suele cambiar de nombre cada año (es decir, de iOS 17 a iOS 18), la actualización anunciada el lunes salta a OS 26 para todos los dispositivos de la compañía.

El cambio alinea la convención de nomenclatura del sistema operativo con el año en que los clientes lo usarán. La versión anunciada el lunes estará disponible en los dispositivos Apple desde otoño de 2025 hasta otoño de 2026. Además, crea coherencia entre todos los dispositivos de Apple, que anteriormente tenían diferentes números de versión del sistema operativo (por ejemplo, macOS 15 y watchOS 11) debido a que se lanzaron en años diferentes.

“Se hizo un gran énfasis en tender puentes entre dispositivos y aplicaciones para crear una experiencia unificada e integrada, reconociendo que los clientes de Apple no solo usan dispositivos individuales, sino que recorren todo el ecosistema”, afirmó Chatterjee.

Apple presentó dos grandes cambios que podrían facilitar la gestión de tareas en computadoras Mac y iPads.

Gracias a Apple Intelligence, la función de búsqueda Spotlight de Mac ahora podrá realizar acciones en nombre de los usuarios en varias apps, como enviar un correo electrónico sin salir de la pantalla de inicio. Esta podría ser la respuesta de Apple a los agentes de IA de empresas como Google, OpenAI y Amazon, que buscan ir más allá de responder preguntas y ayudar a los consumidores a realizar sus tareas.

Fundamentalmente, el iPad mejorará la compatibilidad con Windows, lo que podría convertir a la tableta de Apple en una alternativa más sólida a las laptops tradicionales. Los usuarios podrán redimensionar las ventanas, que mantendrán ese tamaño al cerrarlas y volver a abrirlas, y podrán usar más fácilmente varias ventanas con un diseño tipo mosaico.

