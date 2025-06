El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este jueves a Estados Unidos respeto, al rechazar declaraciones de la Embajada de ese país sobre supuestos esfuerzo conjuntos para contrarrestar lo que llamó “la maligna influencia de China”.

Mulino reaccionó a un comunicado del miércoles de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, en el que dio a conocer un proyecto de reemplazo de equipos de telecomunicaciones de la compañía china Huawei, “por tecnología segura de EE.UU.”.

El mandatario ―quien admitió que el proyecto se lleva a cabo en el marco de la cooperación bilateral― pidió a EE.UU. abstenerse hacer “pronunciamientos públicos respecto a decisiones que toma el gobierno panameño”. También pidió que “mucho menos” “traten de jalar a Panamá a un conflicto geopolítico China-EE.UU.”.

“Ellos peleen su problema en Washington o en Beijing, pero no en el patio panameño. Que por favor respeten que Panamá no es parte de ese conflicto bilateral, de ninguna índole con China. Y ya está bueno”, reclamó en su conferencia de prensa semanal.

“Ahora a donde vamos, todo lo hace el gobierno de Trump y todo lo financia el gobierno de Trump, cuando eso es mentira. Panamá tiene su propio gobierno, su propio territorio y no vamos a ser atraídos a un problema internacional de tal magnitud, donde simplemente no nos toca, y no tenemos nada que jugar”, añadió Mulino.

CNN ha solicitado comentarios al respecto a la Embajada y a Huawei, y está a la espera de una respuesta.

El Gobierno de Panamá ha cruzado declaraciones con la administración de Donald Trump, luego de que el presidente de EE.UU. ha insistido en retomar el control del canal de Panamá, donde acusa intervención de China ―algo rechazado por Mulino y por Beijing.

En su comunicado, la Embajada de EE.UU. detalla que el proyecto de US$ 8 millones es financiado por el gobierno de EE.UU., y que se realiza en conjunto con el Ministerio de Seguridad de Panamá. Agregó que consiste en el reemplazo de equipos de telecomunicaciones en 13 puntos del territorio panameño, añadiendo siete torres de comunicación en cuatro provincias.

Detalla que con este proyecto se apoya a los estamentos de seguridad de Panamá, potenciando la capacidad de combatir el tráfico de drogas, armas y personas, y otras formas de crimen organizado.

El comunicado indica que Estados Unidos trabaja “con socios en nuestro hemisferio” para combatir el crimen, salvaguardar a nuestros ciudadanos “y proteger la seguridad nacional de nuestros países de la amenaza del Partido Comunista Chino”.

China ha buscado ampliar su cooperación con América Latina. En mayo durante una cumbre del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de China, Xi Jinping, anunció cinco programas de cooperación bilateral y enfatizó que su país “siempre será un buen amigo y un buen socio” de la región.

En la conferencia de prensa de este jueves, el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, explicó que el mencionado proyecto empezó en 2017, a cargo del Servicio Nacional de Fronteras con recursos propios, el cual posteriormente fue objetado por Estados Unidos.

“Objeta el proyecto basado en que la seguridad de sus equipos tecnológicos corre peligro de que sean escuchados o transmitidos porque la red que se estaba instalando no cumplía con los requisitos de seguridad militares que EE.UU. utiliza, y se ofrece a financiar el proyecto de allí en adelante”, detalló.

Ábrego explicó que el proyecto incluía el cambio de las torres y microondas que servirían de repetidoras, pero en la pandemia de covid-19 la gestión se paralizó y el año pasado se retomó. Dijo que este programa “no es malo”, pero cuestionó la forma en que se comunicó.

