Un Fin de Semana de Victorias y Sorpresas

El pasado fin de semana fue testigo de emocionantes encuentros tanto en el fútbol americano como en la Liga MX. En el ámbito del fútbol americano, los Vaqueros de Ubi brillaron en su regreso a casa, mientras que los Houston Texans sorprendieron en la NFL.

Éxito de los Vaqueros de Ubi

Los Vaqueros de Ubi tuvieron una noche mágica el sábado pasado al vencer contundentemente en Carnegie con un marcador final de 56 a 28. Desde el inicio, dominaron el juego, terminando la primera parte con un aplastante 35 a 0. Eddie Lee Marburger y Tony Díaz fueron reconocidos por sus destacadas actuaciones, con Marburger lanzando seis pases de touchdown y Díaz logrando 17 recepciones.

Houston Texans Sorprenden en la NFL

En la NFL, los Houston Texans dieron la sorpresa al vencer a los Forinarios de San Francisco 26 a 15. El joven mariscal de campo CJ Stroud fue la estrella del partido, lanzando para 318 yardas y dos touchdowns, lo que permitió a su equipo controlar el reloj durante más de 40 minutos. Por otro lado, los Denver Broncos superaron a los Dallas Cowboys con un contundente 44 a 24, destacando la actuación de Bou Knicks y el novato R. J. Harvey.

Resultados en la Liga MX

La jornada 15 de la Liga MX dejó partidos llenos de emoción. En un enfrentamiento vibrante, Toluca y Pachuca empataron a 2. Los Diablos Rojos tomaron ventaja con goles de Jesús Gallardo y Paulinho, pero Pachuca respondió con un golazo de N. Valencia y un penalti convertido por el mismo jugador en el segundo tiempo.

Otro partido destacado fue la victoria de Necaxa sobre Atlético San Luis por 4 a 3. En un encuentro lleno de remontadas, Kevin Roser y Diber Cambino aseguraron la victoria para los Rayos en los últimos momentos del juego.