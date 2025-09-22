Deportes: Jornada Gris para Equipos Texanos en la NFL y MLB

HOY

Deportes: Derrotas significativas para los Vaqueros de Dallas y los Houston Texans en una jornada deportiva desafiante.

By Cecilia Castaneda
Noticias 48
Published September 22 2025
Derrota de los Vaqueros de Dallas frente a los Birds de Chicago

El fin de semana resultó decepcionante para los equipos texanos en la NFL. Los Vaqueros de Dallas fueron derrotados 31-14 por los Birds de Chicago en un juego marcado por errores cruciales. El novato Caleb Williams se destacó lanzando cuatro pases de touchdown, incluyendo un impresionante “fleet flicker” de 65 yardas. Aunque Dave Prescott, mariscal de campo de Dallas, completó 31 de 40 pases para 251 yardas y un touchdown, dos intercepciones en el último cuarto fueron decisivas. La lesión de City Lamb en el tobillo también afectó el ataque aéreo de los Vaqueros, permitiendo a Chicago aprovechar su ofensiva explosiva para asegurar la victoria.

Houston Texans caen ante los Jacksonville Jaguars

En otro enfrentamiento de la NFL, los Houston Texans perdieron 17-10 contra los Jacksonville Jaguars. El partido se mantuvo parejo hasta el último cuarto, cuando un error de Nico Collins permitió a los Jaguars recuperar el balón y anotar un touchdown de 10 yardas a través de Travis Einstein. A pesar de los esfuerzos de Houston por reaccionar, la defensa de los Jaguars se mantuvo sólida, forzando tres turnovers claves.

MLB: Houston Astros y Texas Rangers enfrentan derrotas

En la MLB, la situación no fue mejor para los Astros de Houston, quienes fueron vencidos 7-3 por los Iron Managers, completando una barrida en la serie. Un grand slam de JP Crawford y un home run de Carley fueron suficientes para sellar la victoria. Los Texas Rangers también enfrentaron una derrota, cayendo 4-2 ante los Miami Marlins, quienes extendieron su racha ganadora a seis juegos. Otto López destacó con tres hits y una carrera impulsada.

Fútbol Mexicano: Atlético de San Luis avanza

En la jornada 9 del fútbol mexicano, el Atlético de San Luis goleó 4-1 al Santos Laguna en Torreón. San Luis se consolida en la tabla, sumando 10 puntos y alcanzando el puesto 11, mientras que Santos se mantiene en el lugar 14.

Osam Dembélé gana el Balón de Oro 2025

En el ámbito internacional, Osam Dembélé fue coronado ganador del Balón de Oro 2025, superando a figuras como Lamin Yamal y Kylian Mbappé. El delantero del París Saint Germain ha dejado de ser una promesa inconstante para convertirse en un referente mundial.

