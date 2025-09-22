Deportes: Jornada Gris para Equipos Texanos en la NFL y MLB

Tiempo: El tiempo en el sur de Texas se mantiene caliente, con probabilidades de lluvia todos los días.
Deportes: Derrotas significativas para los Vaqueros de Dallas y los Houston Texans en una jornada deportiva desafiante.
Derrota de los Vaqueros de Dallas frente a los Birds de Chicago
El fin de semana resultó decepcionante para los equipos texanos en la NFL. Los Vaqueros de Dallas fueron derrotados 31-14 por los Birds de Chicago en un juego marcado por errores cruciales. El novato Caleb Williams se destacó lanzando cuatro pases de touchdown, incluyendo un impresionante “fleet flicker” de 65 yardas. Aunque Dave Prescott, mariscal de campo de Dallas, completó 31 de 40 pases para 251 yardas y un touchdown, dos intercepciones en el último cuarto fueron decisivas. La lesión de City Lamb en el tobillo también afectó el ataque aéreo de los Vaqueros, permitiendo a Chicago aprovechar su ofensiva explosiva para asegurar la victoria.
Houston Texans caen ante los Jacksonville Jaguars
En otro enfrentamiento de la NFL, los Houston Texans perdieron 17-10 contra los Jacksonville Jaguars. El partido se mantuvo parejo hasta el último cuarto, cuando un error de Nico Collins permitió a los Jaguars recuperar el balón y anotar un touchdown de 10 yardas a través de Travis Einstein. A pesar de los esfuerzos de Houston por reaccionar, la defensa de los Jaguars se mantuvo sólida, forzando tres turnovers claves.
MLB: Houston Astros y Texas Rangers enfrentan derrotas
En la MLB, la situación no fue mejor para los Astros de Houston, quienes fueron vencidos 7-3 por los Iron Managers, completando una barrida en la serie. Un grand slam de JP Crawford y un home run de Carley fueron suficientes para sellar la victoria. Los Texas Rangers también enfrentaron una derrota, cayendo 4-2 ante los Miami Marlins, quienes extendieron su racha ganadora a seis juegos. Otto López destacó con tres hits y una carrera impulsada.
Fútbol Mexicano: Atlético de San Luis avanza
En la jornada 9 del fútbol mexicano, el Atlético de San Luis goleó 4-1 al Santos Laguna en Torreón. San Luis se consolida en la tabla, sumando 10 puntos y alcanzando el puesto 11, mientras que Santos se mantiene en el lugar 14.
Osam Dembélé gana el Balón de Oro 2025
En el ámbito internacional, Osam Dembélé fue coronado ganador del Balón de Oro 2025, superando a figuras como Lamin Yamal y Kylian Mbappé. El delantero del París Saint Germain ha dejado de ser una promesa inconstante para convertirse en un referente mundial.
Arrestan a hombre por homicidio tras brutal agresión en Mission; investigación continúa
La Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo confirmó que se ejecutó una orden de arresto contra Juan Miguel Ibarra Armenta, quien ya enfrenta cargos por homicidio culposo. Se anticipan más arrestos conforme avance la investigación.
Hombre arrestado tras chocar contra un poste en Edinburg recibe fianza
El Departamento de Policía de Edinburg informó que Charles Parkinson, de 29 años, fue formalmente instruido de cargos ayer y recibió varias fianzas que en conjunto suman 230,000 dólares. 200,000 dólares por conducir en estado de ebriedad (tercera ofensa o más). 20,000...
Accidente con lesiones en FM 507 moviliza a autoridades en Willacy County
Las autoridades confirmaron que se reportaron personas con lesiones, aunque no se han dado más detalles sobre su estado.
Incendio consume barbería en Donna; investigan las causas
Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.
Juicio de Carlos Contreras: Testimonios Clave en el Caso de Asesinato
Juicio: Sigue el juicio de Carlos Contreras con testimonios contradictorios sobre el asesinato en Donna Lake.
Persecución Captada en Cámara: Detención de Indocumentados en Texas
Migrantes: Autoridades de Texas detienen a migrantes indocumentados llevados por menores.
Incidente en Sullivan: Enfrentamiento mortal entre individuo armado y la policía
Sullivan: Un altercado nocturno en Sullivan termina con un hombre muerto tras confrontación con la policía.
Policía de Pharr busca a sospechoso por robo de vehículo
PHARR, Texas — El Departamento de Policía de Pharr solicitó la ayuda de la comunidad para localizar a un sospechoso relacionado con el robo de un vehículo reportado el 30 de agosto de 2025, alrededor de las 9:28 de la mañana, en el área sur de Pharr. El vehículo...
Hombre es acusado de secuestro agravado en Donna; enfrenta fianza de $500,000
DONNA, Texas — Investigadores de la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo presentaron cargos formales el 19 de septiembre de 2025 contra Michael Contreras, de 27 años, por el delito de secuestro agravado, considerado un delito grave en primer grado. La fianza fue...
Policía de Donna busca a hombre acusado de acoso
DONNA, Texas – El Departamento de Policía de Donna solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Anthony Ray Ramírez, de 41 años y originario de Weslaco, quien es buscado en relación con una investigación por acoso. De acuerdo con las autoridades, el incidente...
Palmview obtiene $875,000 para mejorar East Goodwin Road
PALMVIEW, Texas – La ciudad de Palmview recibió una subvención de $875,000 del Programa de Reasignación de Recuperación de Desastres de la Oficina General de Tierras (GLO) para financiar un proyecto de infraestructura destinado a mejorar la seguridad y funcionalidad...
Ximena de McAllen gana el título nacional Youth of the Year 2025
McAllen, TX – El Boys & Girls Clubs of McAllen celebró el logro de Ximena, quien fue reconocida como la Youth of the Year 2025 a nivel nacional por Boys & Girls Clubs of America. La joven participó en la competencia realizada en Los Ángeles, donde se enfrentó...
Chagas: La creciente preocupación en el sur de Texas
Chagas: Aumento de casos de la enfermedad de Chagas genera alarma en la comunidad texana.
Cambios en Examen de Ciudadanía
Ciudadanía estadounidense: Nuevas regulaciones del USCIS endurecen el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense, generando inquietud en la comunidad inmigrante.
Juicio de Carlos Contreras: Testimonio clave en el cuarto día
Juicio Carlos Contreras: Testigos revelan detalles impactantes en el juicio por homicidio en Edinburg.
Nuevos detalles un tiroteo registrado en Brownsville
Tiroteo Brownsville: Nuevas imágenes revelan el ataque frente al departamento de policía de Brownsville y la historia del atacante.