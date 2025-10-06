Deportes: Houston Texans y Chivas de Guadalajara brillan en sus respectivos encuentros

Deportes: Houston Texans y Chivas de Guadalajara brillan en sus respectivos encuentrosEricks Webs DesignEricks Webs Design
Houston Texans rompen mala racha en la NFL
Los Houston Texans lograron una victoria contundente al derrotar a los Baltimore Ravens con un marcador de 44 a 10, consiguiendo así su primera victoria en Baltimore en mucho tiempo. CJ brilló con una actuación sobresaliente, completando 23 de 27 pases para 244 yardas y logrando 4 touchdowns. Xavier Hutchinson fue determinante con dos recepciones de anotación, mientras que el novato Janie No y Nick Chubb también contribuyeron con touchdowns, este último con una espectacular carrera de 27 yardas. Esta victoria rompe una racha de ocho derrotas consecutivas en Baltimore para los Texans.
Por su parte, los Dallas Cowboys se impusieron sobre los New York Jets por 37 a 22. Dak Prescott tuvo una actuación sólida al completar 16 de 29 pases para 237 yardas y cuatro touchdowns. Giovanni Williams destacó con 135 yardas por tierra y una anotación, además de atrapar un pase de touchdown. Jake Ferguson y George Piggins también sumaron al marcador, y la defensa texana fue clave, logrando 5 capturas y forzando un fumble decisivo que aseguró el triunfo. Con este resultado, los Cowboys mejoran su marca a dos triunfos, dos derrotas y un empate.
Chivas de Guadalajara se imponen en la Liga MX
En el fútbol mexicano, las Chivas de Guadalajara lograron una victoria agónica sobre los Pumas de la UNAM con un marcador de 2-1 en la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Durante el primer tiempo, el partido fue parejo, sin goles y con pocas llegadas claras. En la segunda mitad, Pedro Vite abrió el marcador para los Pumas al minuto 48, pero Chivas reaccionó con fuerza. Armando González empató al minuto 89 y Daniel Aguirre selló la victoria al minuto 92. A pesar de tener la oportunidad de cambiar el resultado, Álvaro Angulo falló un penalti para los Pumas en el tiempo agregado.
Con esta victoria, Chivas suma tres triunfos consecutivos, mientras que los Pumas acumulan tres derrotas seguidas, manteniéndose en la parte baja de la tabla. En otro encuentro, los Rayados de Monterrey y Tijuana empataron a 2, lo que deja a Monterrey en la tercera posición y a Tijuana en los puestos de liguilla.
Próximos encuentros
La jornada 13 de la Liga MX se llevará a cabo en dos semanas, ya que México se enfrentará a Colombia este sábado en Arlington, Texas, en el AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys.
Arrestan a hombre buscado y a cómplice en Lyford, Willacy County
Lyford, Texas – El Departamento del Sheriff del Condado de Willacy realizó la detención de un hombre buscado y de una mujer tras un aviso anónimo sobre su paradero en Lyford. El domingo 5 de octubre de 2025, la División de Telecomunicaciones del sheriff recibió...
Inician próximas mejoras en el cementerio de veteranos del Valle del Río Grande en Mission
Mission, Texas – Los trabajos de construcción y mejoras en el Cementerio de Veteranos del Estado de Rio Grande Valley en Mission comenzarán próximamente, según informó la Junta de Tierras de Veteranos de Texas. El proyecto está programado para finalizar en marzo de...
Detienen a Miguel Monrreal, sospechoso de tiroteo mortal en San Benito
Las autoridades informaron que Monrreal ya se encuentra bajo custodia y que no existe una amenaza activa para la comunidad.
Vehículo choca contra negocio tras accidente en McAllen; no se reportan heridos graves
McAllen, Texas – A la 1:20 p.m., el Departamento de Bomberos de McAllen respondió a un reporte de accidente vehicular en el 609 N. 10th Street. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un choque entre dos vehículos, donde uno de ellos salió de la carretera e...
Buscan a sospechoso armado tras tiroteo mortal en San Benito
De acuerdo con los investigadores, el tiroteo ocurrió tras una discusión verbal y física entre varias personas que convivían en el lugar.
Pareja de McAllen acusado de contrabando y lavado de dinero: Gobierno apela su liberación
Cabe destacar que Rodolfo Castillo se desempeña como comisionado de la ciudad de McAllen, lo que añade una dimensión política al caso.
Seguridad Escolar: Detectores de metales en Edinburg North High School
La seguridad en las instituciones educativas es una preocupación constante para padres, estudiantes y personal docente. En respuesta a esta preocupación, la preparatoria Edinburg North High School ha dado un paso significativo hacia la protección de su comunidad al...
Arrestan a dos jóvenes en cateo antidrogas en Brownsville
Brownsville, Texas – La mañana de este jueves 2 de octubre de 2025, la Unidad de Investigaciones Especiales de Narcóticos del Departamento de Policía de Brownsville ejecutó una orden de cateo en una residencia ubicada en la cuadra 1600 de la calle E. 21st. La orden...
Redadas en Hidalgo, Texas; HSI lidera operación federal
Hidalgo, TX – Homeland Security Investigations (HSI) encabeza una acción de cumplimiento en la región al sur de la calle 23 en Hidalgo, Texas. La operación cuenta con el apoyo de diversas agencias federales, estatales y locales. Hasta el momento, no se han...
RGCISD reafirma compromiso con la seguridad y conducta estudiantil
RIO GRANDE CITY, TEXAS - El Distrito Escolar Independiente Rio Grande City Grulla (RGCISD) toma muy en serio los asuntos relacionados con la conducta estudiantil y se adhiere estrictamente a las políticas establecidas y lineamientos legales. Estamos al tanto de...
Arresto en Donna: intoxicación pública, resistencia a arresto y acoso a servidor público
https://noticias48knvo.com/arresto-en-donna-intoxicacion-publica-resistencia-a-arresto-y-acoso-a-servidor-publico/
Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor
McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025. Un magistrado del Tribunal Municipal de...
Detenido hombre buscado tras agresión en Donna
Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.
Condado Cameron adquiere histórica compañía del Puente Brownsville & Matamoros
Con esta compra, el Condado Cameron incorpora el puente internacional Brownsville & Matamoros a su sistema de puentes internacionales, el cual ya opera tres cruces:
Servicios del condado de Hidalgo se mantienen activos pese a cierre de gobierno
Hidalgo, TX – El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, informó que los departamentos que reciben fondos federales no se verán afectados de manera inmediata por el cierre del gobierno federal. Cortez aseguró que los servicios esenciales continuarán operando...
Fallece motociclista tras accidente en Edinburg
Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...