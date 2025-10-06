Deportes: Houston Texans y Chivas de Guadalajara brillan en sus respectivos encuentros

HOY

Entravision Communications
Deportes

By Cecilia Castaneda
• Noticias 48
Published October 06 2025
Houston Texans rompen mala racha en la NFL

Los Houston Texans lograron una victoria contundente al derrotar a los Baltimore Ravens con un marcador de 44 a 10, consiguiendo así su primera victoria en Baltimore en mucho tiempo. CJ brilló con una actuación sobresaliente, completando 23 de 27 pases para 244 yardas y logrando 4 touchdowns. Xavier Hutchinson fue determinante con dos recepciones de anotación, mientras que el novato Janie No y Nick Chubb también contribuyeron con touchdowns, este último con una espectacular carrera de 27 yardas. Esta victoria rompe una racha de ocho derrotas consecutivas en Baltimore para los Texans.

Por su parte, los Dallas Cowboys se impusieron sobre los New York Jets por 37 a 22. Dak Prescott tuvo una actuación sólida al completar 16 de 29 pases para 237 yardas y cuatro touchdowns. Giovanni Williams destacó con 135 yardas por tierra y una anotación, además de atrapar un pase de touchdown. Jake Ferguson y George Piggins también sumaron al marcador, y la defensa texana fue clave, logrando 5 capturas y forzando un fumble decisivo que aseguró el triunfo. Con este resultado, los Cowboys mejoran su marca a dos triunfos, dos derrotas y un empate.

Chivas de Guadalajara se imponen en la Liga MX

En el fútbol mexicano, las Chivas de Guadalajara lograron una victoria agónica sobre los Pumas de la UNAM con un marcador de 2-1 en la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Durante el primer tiempo, el partido fue parejo, sin goles y con pocas llegadas claras. En la segunda mitad, Pedro Vite abrió el marcador para los Pumas al minuto 48, pero Chivas reaccionó con fuerza. Armando González empató al minuto 89 y Daniel Aguirre selló la victoria al minuto 92. A pesar de tener la oportunidad de cambiar el resultado, Álvaro Angulo falló un penalti para los Pumas en el tiempo agregado.

Con esta victoria, Chivas suma tres triunfos consecutivos, mientras que los Pumas acumulan tres derrotas seguidas, manteniéndose en la parte baja de la tabla. En otro encuentro, los Rayados de Monterrey y Tijuana empataron a 2, lo que deja a Monterrey en la tercera posición y a Tijuana en los puestos de liguilla.

Próximos encuentros

La jornada 13 de la Liga MX se llevará a cabo en dos semanas, ya que México se enfrentará a Colombia este sábado en Arlington, Texas, en el AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys.

Chivas de Guadalajara Deportes Houston Texans Liga MX NFL
