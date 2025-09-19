Deportes en Mission: Los Partidos de Fútbol Americano que No Te Puedes Perder

Un Duelo de Invictos en Mission

El emocionante encuentro de fútbol americano que todos esperaban está a punto de suceder. Este viernes, en el Tom Lanry Stadium, el equipo de Mission Bets buscará continuar su racha perfecta cuando se enfrente a Laredo LBJ. Ambos equipos llegan al partido con un récord de 3-0, y solo uno de ellos podrá mantener su invicto.

El mariscal de campo de Mission Bets, Román Reina, es el líder del Valle con 799 yardas en pases. Este joven talento ha demostrado precisión y tranquilidad en el campo, factores que lo convierten en una amenaza constante para sus oponentes. La temporada pasada, Laredo se llevó el triunfo con un marcador de 30-40, por lo que Mission Bets buscará aprovechar el buen momento que atraviesan para obtener la victoria.

Otros Partidos Destacados

Además del enfrentamiento entre Mission Bets y Laredo LBJ, la agenda deportiva de este viernes incluye otros partidos interesantes. Equipos como Nikki Rowe, Humvee Lobo, Sherry Empire y PJ Bears también estarán en acción. Uno de los encuentros más esperados será entre los Edinburg Bobcats y los Mercedes Tigers.

El resumen de los partidos anteriores muestra que Edinburg sigue firme en su camino tras vencer a Edcouch Elsa por 27 a 24. Cabe destacar también el enfrentamiento entre Bella Sabercast contra Mission Eagles, y el partido de La Joya Coyotes frente a Alice.

Centro de Rendimiento de los Vaqueros

En otras noticias, los Vaqueros de UCR B han inaugurado un impresionante centro de rendimiento con más de 45,000 pies cuadrados de instalaciones. Este centro cuenta con un gimnasio, un salón de salud y dos canchas de entrenamiento con pasto sintético. Aunque actualmente se utiliza para la temporada de fútbol americano, se espera que también sea útil para el fútbol soccer.

El esfuerzo y la dedicación de años finalmente se han materializado en este centro que busca promover los deportes a nivel universitario. La comunidad de Edinburg y el Valle están orgullosos de este logro que beneficiará tanto a jugadores como a estudiantes.

Próximos Eventos

No olvides sintonizar Univisión este sábado a las 5 p.m. para el partido entre los Vaqueros y Texas Swiss Lady en el Robert Janevic Car Stadium. Si ya tienes tus boletos, ¡nos vemos allí!