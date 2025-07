Una maratónica sesión para votar el amplio proyecto de ley de política interna del presidente Donald Trump continúa en el Senado y se ha extendido durante la noche hasta la madrugada de este martes, tras un fin de semana de negociaciones y retrasos.

El “vote-a-rama” en inglés, o voto por rama en español —una serie de votaciones abiertas de varias horas sobre enmiendas, algunas políticas, otras sustanciales— comenzó alrededor de las 9:35 a.m. del lunes y continúa sin un final a la vista. La prolongada sesión brinda a los republicanos la oportunidad de realizar ajustes de última hora al paquete y a los demócratas de insistir en los puntos débiles del Partido Republicano y poner en aprietos a sus colegas. Es probable que estas votaciones políticamente difíciles sirvan de material para anuncios de campaña en el futuro.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró a la prensa alrededor de la 1 a.m. del martes que “el progreso es un término muy difícil de alcanzar” al ser consultado sobre si los legisladores estaban avanzando hacia la votación final.

El proyecto de ley multimillonario de Trump reducirá los impuestos federales e inyectará más fondos al Pentágono y a las agencias de seguridad fronteriza, a la vez que reducirá los programas gubernamentales de protección social, incluyendo Medicaid.

Los demócratas se han centrado en Medicaid y otros programas de protección social, como los cupones de alimentos, en un mensaje contrario a la agenda del presidente. La votación masiva se produce después de que los demócratas del Senado emplearan una importante táctica dilatoria durante el fin de semana, que obligó a los secretarios a dedicar más de doce horas a leer en voz alta el proyecto de ley completo.

Los legisladores se enfrentan a un plazo extremadamente ajustado para aprobar la legislación. El presidente ha exigido que el Congreso entregue el proyecto de ley em su despacho antes del 4 de julio, pero la medida aún debe volver a la Cámara de Representantes si se aprueba en el Senado.

En la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson se enfrenta a una creciente consternación en sus filas sobre el resultado final, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la medida en su cámara.

Este martes alrededor de las 3:30 a.m., hora del este, el Senado aprobó su primera enmienda al proyecto de ley. Propuesta por la senadora republicana Joni Ernst, de Iowa, la enmienda prohíbe el uso de fondos federales para prestaciones por desempleo a personas con salarios de al menos un millón de dólares.

El Senado también adoptó por abrumadora mayoría una enmienda que elimina el lenguaje del proyecto de ley que habría impedido a los gobiernos estatales y locales aplicar sus propias regulaciones de inteligencia artificial durante 10 años.

La senadora republicana Marsha Blackburn, de Tennessee, encabezó la enmienda, que fue aprobada por 99 votos a favor y 1 en contra. Solo el senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, votó en contra.

Varios republicanos de la Cámara de Representantes, incluida la representante Marjorie Taylor Greene, habían advertido que no podrían apoyar el proyecto de ley para su aprobación final si aún contenía la moratoria de IA.

Varios republicanos en cada cámara siguen de cerca cualquier cambio que se realice a las disposiciones de Medicaid en el proyecto de ley.

Temprano el martes por la mañana, los senadores adoptaron fácilmente una enmienda para adelantar un año el requisito de verificación de elegibilidad para Medicaid.

“Este proyecto de ley, lamentablemente, dice que quienes administran Medicaid no tienen que verificar antes de emitir un cheque si la persona fallecida está muerta hasta el 1 de enero de 2028. Mi enmienda lo adelantaría al 1 de enero de 2027, así pagaríamos a menos personas fallecidas que sigan cobrando los cheques”, argumentó en el pleno el senador republicano John Kennedy, quien presentó la medida.

El senador demócrata Ron Wyden respondió que los demócratas del Senado aceptarían una votación oral sobre el cambio, diciendo: “¿Por qué alguien votaría en contra de esto?”.

Ambas cámaras piden recortes históricos del gasto en Medicaid, que brinda cobertura a más de 71 millones de estadounidenses de bajos ingresos, incluyendo niños, adultos mayores, personas con discapacidad y otros adultos. El paquete también promulgará cambios a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que, según se prevé, reducirá la inscripción en la histórica ley de reforma sanitaria que Trump y los republicanos llevan tiempo intentando desmantelar.

La versión del Senado del megaproyecto de ley dejaría a 11,8 millones de personas más sin seguro médico en 2034, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso publicado el fin de semana. Esto supera los 10,9 millones de personas adicionales que se proyecta que se quedarán sin seguro según la versión del proyecto de ley aprobada por la Cámara de Representantes.

Pero la versión del Senado exige recortes aún mayores a Medicaid, lo que da lugar a una estimación más alta.

Reduciría el apoyo federal a Medicaid en US$ 930.000 millones a lo largo de una década, según declaró el senador Ron Wyden, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Finanzas del Senado, durante el fin de semana, citando una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Se proyecta que la versión de la Cámara de Representantes reducirá el gasto federal en el programa en unos US$ 800.000 millones, según la CBO.

Ambas cámaras exigirán que ciertos adultos sanos de entre 19 y 64 años trabajen para mantener sus beneficios de Medicaid por primera vez en los 60 años de historia del programa. Sin embargo, la versión del Senado impondría el requisito de trabajo a los padres de niños de 14 años o más, mientras que la versión de la Cámara de Representantes eximirá a los padres de niños dependientes.

La versión del Senado también reduciría el límite de los impuestos que los estados imponen a los proveedores de atención médica para financiar el programa y aumentaría las tasas de reembolso. Sin embargo, esta disposición solo se aplicaría a los 40 estados y al Distrito de Columbia que han ampliado Medicaid a adultos de bajos ingresos. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes impondrá una moratoria a los impuestos estatales vigentes a los proveedores.

Al explicar cómo el programa se ha convertido en un punto de conflicto dentro del Partido Republicano, varios republicanos se unieron a los demócratas para votar sobre enmiendas relacionadas con Medicaid.

La senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski —a quien los líderes republicanos tuvieron que convencer para que avanzara la legislación durante el fin de semana— se unió al partido para votar con los demócratas sobre varias enmiendas que afectan las disposiciones del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) y Medicaid del proyecto de ley, así como para reforzar el apoyo a los hospitales rurales. Los cambios propuestos finalmente no prosperaron, pero subrayan los puntos álgidos dentro del Partido Republicano.

La senadora republicana Susan Collins, de Maine, presentó una enmienda durante la votación informal destinada a recaudar más fondos para los proveedores de atención médica rurales, una medida que surge en un momento en que los cambios en los impuestos a los proveedores de Medicaid en el proyecto de ley han sido polémicos para el Partido Republicano.

Los fondos para esto provendrían del aumento de impuestos a quienes ganan más de US$ 25 millones anuales, o a las parejas que ganan más de US$ 50 millones. El Senado finalmente realizó una votación de procedimiento sobre la enmienda, en lugar de votar sobre la enmienda en sí, y esta no logró avanzar.

Al preguntársele si estaba decepcionada por el resultado de la votación, Collins dijo: “Me sorprendió la hipocresía de los demócratas. Si hubieran votado a favor, se habría aprobado fácilmente. Así que fue una sorpresa”.

Sin embargo, Collins sostuvo que el fracaso de su enmienda “no tiene ningún impacto en mi voto sobre la aprobación final”.

“Veremos cómo queda el proyecto de ley final”, añadió. “No voy a anunciarlo prematuramente”.

La primera votación de los senadores el lunes abordó un debate de procedimiento sobre la llamada base de política actual y cómo calcular los costos del proyecto de ley. Aunque pueda parecer árido, el uso de la base de política actual por parte de los republicanos en sus cálculos sentará un precedente que permitirá a ambos partidos ser mucho más generosos al calcular los costos de las futuras leyes fiscales.

Trump y algunos líderes republicanos, incluido el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Mike Crapo, impulsaron el método alternativo de puntuación de la “base de política actual”, que aparentemente minimiza en gran medida el impacto del déficit del proyecto de ley, ya que no incluiría el costo de extender las disposiciones fiscales de 2017 que vencen.

Sin embargo, la CBO calculó el costo del proyecto de ley utilizando su método tradicional de puntuación, conocido como “base de la ley vigente”, que asumió que las disposiciones de los recortes de impuestos de Trump de 2017 que expiran caducan según lo programado a finales de año.

Se estimó que el proyecto de ley del Senado también costaría mucho más que el aprobado por la Cámara de Representantes, añadiendo casi US$ 3,3 billones al déficit en una década.

La versión del Senado es más costosa en gran parte porque contiene mayores recortes de impuestos, a la vez que reduce algunos de los recortes de gastos y los aumentos de ingresos, según Marc Goldwein, director sénior de políticas del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de vigilancia.

Por ejemplo, el proyecto de ley del Senado haría permanentes tres exenciones de impuestos corporativos que formaban parte de la ley de 2017 y reduciría los recortes al programa de cupones de alimentos.

“Amplían las exenciones y reducen las quitas”, declaró Goldwein a CNN.

Con la política actual como base, la versión del Senado costaría aproximadamente US$ 508.000 millones durante la próxima década, según una estimación independiente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) publicada el sábado por la noche.

En las primeras horas de la mañana del martes, más de diecisiete horas después del inicio de la votación, se pudo ver a algunos senadores abrigados en la fría cámara mientras pasaban el tiempo entre votaciones.

Algunos senadores estaban envueltos en pashminas, como la senadora republicana Cindy Hyde-Smith de Mississippi, mientras que otros, como la senadora demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts, vestían sudaderas o sudaderas con capucha.

Murkowski trajo una manta grande y afelpada al suelo, que Collins usó después de que Murkowski se alejara para hablar con Thune. El republicano de Alaska, quien es un voto clave, fue visto charlando con el líder republicano del Senado durante más de 30 minutos.

El senador John Cornyn parecía permanecer en su asiento entre votaciones, leyendo su Kindle. El veterano senador de Texas, un lector empedernido, declaró a CNN que está leyendo una biografía de William F. Buckley Jr.

El ritmo de las votaciones de enmiendas se aceleró alrededor de las 2 a.m., hora del Este de EE.UU., luego de una pausa en la que los senadores decidieron qué enmiendas presentar a continuación.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

