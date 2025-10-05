HOY

Entravision Communications
CONDICIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO PARA EL 5 DE OCTUBRE

By Alondra de Hoyos
Published October 05 2025
Condiciones Mayormente Secas para Hoy y Lunes

Durante este domingo y el lunes, se mantendrán condiciones mayormente secas con baja probabilidad de lluvia, alrededor del 20%. Las lluvias serán aisladas y se concentrarán principalmente cerca de la costa. El ambiente estará tranquilo, con temperaturas normales o ligeramente por encima de lo habitual.

Aumento de Lluvias a Partir del Martes

A partir del martes, se espera un aumento en la humedad y la cobertura de lluvias y tormentas en la región. Las probabilidades de precipitación subirán a un rango del 30 al 60%, especialmente en áreas cercanas a la costa, debido al flujo de aire húmedo proveniente del Golfo de México.

Riesgos en la Costa: Inundaciones y Corrientes de Resaca

Se mantiene una alerta de inundación costera hasta la noche del lunes en las playas del sur de Texas, causada por la combinación de mareas altas y oleaje prolongado. Además, se recomienda precaución ante el riesgo moderado de corrientes de resaca durante el fin de semana.

Presento: Alondra De Hoyos

Redadas en Hidalgo, Texas; HSI lidera operación federal

Oct 2, 2025

Hidalgo, TX – Homeland Security Investigations (HSI) encabeza una acción de cumplimiento en la región al sur de la calle 23 en Hidalgo, Texas. La operación cuenta con el apoyo de diversas agencias federales, estatales y locales. Hasta el momento, no se han...

RGCISD reafirma compromiso con la seguridad y conducta estudiantil

Oct 2, 2025

RIO GRANDE CITY, TEXAS - El Distrito Escolar Independiente Rio Grande City Grulla (RGCISD) toma muy en serio los asuntos relacionados con la conducta estudiantil y se adhiere estrictamente a las políticas establecidas y lineamientos legales. Estamos al tanto de...

Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Oct 2, 2025

McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025. Un magistrado del Tribunal Municipal de...

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Oct 2, 2025

Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Oct 1, 2025

Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Oct 1, 2025

Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

