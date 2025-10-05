Condiciones Mayormente Secas para Hoy y Lunes

Durante este domingo y el lunes, se mantendrán condiciones mayormente secas con baja probabilidad de lluvia, alrededor del 20%. Las lluvias serán aisladas y se concentrarán principalmente cerca de la costa. El ambiente estará tranquilo, con temperaturas normales o ligeramente por encima de lo habitual.

Aumento de Lluvias a Partir del Martes

A partir del martes, se espera un aumento en la humedad y la cobertura de lluvias y tormentas en la región. Las probabilidades de precipitación subirán a un rango del 30 al 60%, especialmente en áreas cercanas a la costa, debido al flujo de aire húmedo proveniente del Golfo de México.

Riesgos en la Costa: Inundaciones y Corrientes de Resaca

Se mantiene una alerta de inundación costera hasta la noche del lunes en las playas del sur de Texas, causada por la combinación de mareas altas y oleaje prolongado. Además, se recomienda precaución ante el riesgo moderado de corrientes de resaca durante el fin de semana.



Presento: Alondra De Hoyos