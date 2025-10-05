CONDICIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO PARA EL 5 DE OCTUBREEricks Webs DesignEricks Webs Design
Condiciones Mayormente Secas para Hoy y Lunes
Durante este domingo y el lunes, se mantendrán condiciones mayormente secas con baja probabilidad de lluvia, alrededor del 20%. Las lluvias serán aisladas y se concentrarán principalmente cerca de la costa. El ambiente estará tranquilo, con temperaturas normales o ligeramente por encima de lo habitual.
Aumento de Lluvias a Partir del Martes
A partir del martes, se espera un aumento en la humedad y la cobertura de lluvias y tormentas en la región. Las probabilidades de precipitación subirán a un rango del 30 al 60%, especialmente en áreas cercanas a la costa, debido al flujo de aire húmedo proveniente del Golfo de México.
Riesgos en la Costa: Inundaciones y Corrientes de Resaca
Se mantiene una alerta de inundación costera hasta la noche del lunes en las playas del sur de Texas, causada por la combinación de mareas altas y oleaje prolongado. Además, se recomienda precaución ante el riesgo moderado de corrientes de resaca durante el fin de semana.
Redadas en Hidalgo, Texas; HSI lidera operación federal
Redadas en Hidalgo, Texas; HSI lidera operación federal

Hidalgo, TX – Homeland Security Investigations (HSI) encabeza una acción de cumplimiento en la región al sur de la calle 23 en Hidalgo, Texas. La operación cuenta con el apoyo de diversas agencias federales, estatales y locales.
RGCISD reafirma compromiso con la seguridad y conducta estudiantil
RGCISD reafirma compromiso con la seguridad y conducta estudiantil

RIO GRANDE CITY, TEXAS - El Distrito Escolar Independiente Rio Grande City Grulla (RGCISD) toma muy en serio los asuntos relacionados con la conducta estudiantil y se adhiere estrictamente a las políticas establecidas y lineamientos legales.
Arresto en Donna: intoxicación pública, resistencia a arresto y acoso a servidor público
https://noticias48knvo.com/arresto-en-donna-intoxicacion-publica-resistencia-a-arresto-y-acoso-a-servidor-publico/
Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor
Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025.
Detenido hombre buscado tras agresión en Donna
Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.
Condado Cameron adquiere histórica compañía del Puente Brownsville & Matamoros
Condado Cameron adquiere histórica compañía del Puente Brownsville & Matamoros

Con esta compra, el Condado Cameron incorpora el puente internacional Brownsville & Matamoros a su sistema de puentes internacionales, el cual ya opera tres cruces:
Servicios del condado de Hidalgo se mantienen activos pese a cierre de gobierno
Servicios del condado de Hidalgo se mantienen activos pese a cierre de gobierno

Hidalgo, TX – El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, informó que los departamentos que reciben fondos federales no se verán afectados de manera inmediata por el cierre del gobierno federal. Cortez aseguró que los servicios esenciales continuarán operando
Fallece motociclista tras accidente en Edinburg
Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas.
Escuela de Edinburg implementa detectores de metales para reforzar seguridad
Escuela de Edinburg implementa detectores de metales para reforzar seguridad

Edinburg, TX — La Edinburg North High School (ENHS) anunció la implementación de detectores de metales en puntos clave de acceso al plantel a partir del lunes 29 de septiembre de 2025, con el propósito de reforzar la seguridad de estudiantes y personal.
Policía de Donna arresta a segundo sospechoso en investigación de narcóticos
Policía de Donna arresta a segundo sospechoso en investigación de narcóticos

La Policía de Donna reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con autoridades locales, estatales y federales para combatir la actividad ilícita de narcóticos y salvaguardar la seguridad de la comunidad.
Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County
Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS
Sospechoso de robo de joyería en McAllen
Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.
Policía de Brownsville arresta a estudiante tras amenazas en IDEA Riverview
Policía de Brownsville arresta a estudiante tras amenazas en IDEA Riverview
Empresas de Hidalgo reciben más de 7 millones de dólares en dividendos de Texas Mutual
Los dividendos se otorgan a las empresas por su compromiso con la seguridad y por ayudar a mantener bajos los costos de compensación laboral.
Conductor detenido tras mostrar un arma durante accidente de tránsito en el Valle
Conductor detenido tras mostrar un arma durante accidente de tránsito en el Valle

San Juan, TX — A las 10:32 de la mañana de este martes, autoridades recibieron un reporte sobre un accidente vehicular registrado a un costado del expressway en San Juan. De acuerdo con el informe, durante el percance uno de los conductores involucrados sacó un arma
El Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo aprueba orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública
El Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo aprueba orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública

CONDADO HIDALGO, TEXAS - Hoy, el Tribunal de Comisionados del Condado Hidalgo adoptó una orden que prohíbe la venta de animales no ganaderos en la vía pública dentro de las áreas no incorporadas del condado. La nueva disposición busca proteger la seguridad pública