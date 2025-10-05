HOY

By Alondra de Hoyos
Published October 05 2025
Condiciones del Estado del Tiempo

Sábado:
Durante el día se registraron precipitaciones ligeras. Se recomienda tener precaución debido al riesgo de corrientes de resaca.

Domingo y Lunes:
La probabilidad de lluvia es del 20%. Las temperaturas se mantendrán en los mediados de los 90 grados Fahrenheit.

Actividad en el Atlántico:
Seguimos vigilando dos inestabilidades hasta este momento no representa impacto directo para nuestra zona.

Vientos:
Se esperan vientos procedentes del noreste con velocidades entre 6 y 8 mph.

Pronóstico para el próximo fin de semana:
Las condiciones estarán en descenso, aunque se incrementará la probabilidad de precipitación a partir del martes.

Presentado por: Alondra De Hoyos

Redadas en Hidalgo, Texas; HSI lidera operación federal

Redadas en Hidalgo, Texas; HSI lidera operación federal

Oct 2, 2025

Hidalgo, TX – Homeland Security Investigations (HSI) encabeza una acción de cumplimiento en la región al sur de la calle 23 en Hidalgo, Texas. La operación cuenta con el apoyo de diversas agencias federales, estatales y locales. Hasta el momento, no se han...

RGCISD reafirma compromiso con la seguridad y conducta estudiantil

RGCISD reafirma compromiso con la seguridad y conducta estudiantil

Oct 2, 2025

RIO GRANDE CITY, TEXAS - El Distrito Escolar Independiente Rio Grande City Grulla (RGCISD) toma muy en serio los asuntos relacionados con la conducta estudiantil y se adhiere estrictamente a las políticas establecidas y lineamientos legales. Estamos al tanto de...

Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Policía de McAllen busca a sospechoso de agresión sexual a menor

Oct 2, 2025

McAllen, TX – La Policía de McAllen solicita la ayuda del público para localizar a Leonel Domínguez, identificado como sospechoso de un caso de agresión sexual contra una persona menor de 14 años ocurrido en julio de 2025. Un magistrado del Tribunal Municipal de...

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Detenido hombre buscado tras agresión en Donna

Oct 2, 2025

Oficiales de la policía de Donna realizaron un arresto el viernes 26 de septiembre de 2025, tras recibir información clave de un ciudadano sobre un hombre buscado por agresión.

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Fallece motociclista tras accidente en Edinburg

Oct 1, 2025

Edinburg, TX – La Policía de Edinburg confirmó que el conductor de la motocicleta involucrada en el reciente accidente, identificado como Adrian Mario Garza, de 35 años y residente de McAllen, falleció a causa de sus heridas. La investigación sobre el accidente...

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Intento de contrabando humano es frustrado en Starr County

Oct 1, 2025

Starr County, TX — Un operativo del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) logró interrumpir un intento de contrabando humano en la frontera sur del estado. El 27 de septiembre de 2025, un piloto de dron de la Región Sur del DPS...

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Sospechoso de robo de joyería en McAllen

Oct 1, 2025

Marrero Almanza tiene 27 años de edad, mide aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas, pesa cerca de 170 libras, cuenta con cabello negro, ojos cafés y presenta tatuajes visibles en brazos y piernas. Su último domicilio conocido se encuentra en Donna, Texas.

