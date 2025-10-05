Condiciones del Estado del Tiempo

Sábado:

Durante el día se registraron precipitaciones ligeras. Se recomienda tener precaución debido al riesgo de corrientes de resaca.

Domingo y Lunes:

La probabilidad de lluvia es del 20%. Las temperaturas se mantendrán en los mediados de los 90 grados Fahrenheit.

Actividad en el Atlántico:

Seguimos vigilando dos inestabilidades hasta este momento no representa impacto directo para nuestra zona.

Vientos:

Se esperan vientos procedentes del noreste con velocidades entre 6 y 8 mph.

Pronóstico para el próximo fin de semana:

Las condiciones estarán en descenso, aunque se incrementará la probabilidad de precipitación a partir del martes.



Presentado por: Alondra De Hoyos