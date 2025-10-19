Pronóstico Alondra De Hoyos: Frente Frío y Calor Extremo en el Valle del Río Grande

Un frente frío se desplaza por el sur de Texas esta tarde, pero lamentablemente no traerá temperaturas más frescas. Las últimas observaciones indican que el frente ya ha pasado por los terrenos del norte de los ranchos, donde se registran puntos de rocío en los rangos de los 50s altos y 60s bajos. Mientras tanto, en el Valle del Río Grande, la sensación de calor continúa, con puntos de rocío en los 70s, lo que combinado con las temperaturas actuales está generando índices de calor por encima de los 100 grados Fahrenheit en toda la región. Se espera que, conforme avance el aire más seco durante la tarde, la sensación de calor disminuya un poco, y los puntos de rocío bajen a los 60s.

Este calor extremo podría romper récords en algunas de nuestras estaciones climáticas. El récord de Brownsville es de 94 grados (2016), y a las 12:30 PM ya se reportaba una temperatura de 93 grados. Harlingen tiene un récord de 96 grados (2016) y McAllen de 100 grados (2016); en ese momento, Harlingen marcaba 93 grados y McAllen 95 grados. A pesar de que se espera una disminución temporal en la humedad, los valores de humedad relativa en el Valle del Río Grande estarán por debajo del 30%, aunque los vientos fuertes ayudarán a prevenir problemas relacionados con incendios. No obstante, se prevé que la humedad regrese esta noche y madrugada con posibles lluvias aisladas en la costa.

Condiciones en el Sur de Texas: Calor y Riesgo de Corrientes Marinas

Durante toda la semana, se mantendrán temperaturas cercanas o por encima de lo normal debido a la presencia de una dorsal en los niveles medios de la atmósfera. Es posible que experimentemos temperaturas cercanas a récord para mediados y finales de octubre, aunque las lluvias seguirán siendo limitadas, excepto por algunas lluvias aisladas o tormentas debido a la brisa marina. En las playas del sur de Texas, se espera un riesgo moderado de corrientes marinas hasta al menos el lunes por la noche. Además, se prevé que este riesgo aumente hacia el fin de semana, por lo que se recomienda extremar precauciones. También se monitorea la posibilidad de inundaciones costeras menores esta tarde, ya que la marea alta alcanzará su pico a las 3:25 PM.