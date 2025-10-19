Pronóstico del tiempo: Aumento de temperaturas y condiciones de resaca en la Isla del Padre
Pronóstico Alondra De Hoyos: Frente Frío y Calor Extremo en el Valle del Río Grande
Un frente frío se desplaza por el sur de Texas esta tarde, pero lamentablemente no traerá temperaturas más frescas. Las últimas observaciones indican que el frente ya ha pasado por los terrenos del norte de los ranchos, donde se registran puntos de rocío en los rangos de los 50s altos y 60s bajos. Mientras tanto, en el Valle del Río Grande, la sensación de calor continúa, con puntos de rocío en los 70s, lo que combinado con las temperaturas actuales está generando índices de calor por encima de los 100 grados Fahrenheit en toda la región. Se espera que, conforme avance el aire más seco durante la tarde, la sensación de calor disminuya un poco, y los puntos de rocío bajen a los 60s.
Este calor extremo podría romper récords en algunas de nuestras estaciones climáticas. El récord de Brownsville es de 94 grados (2016), y a las 12:30 PM ya se reportaba una temperatura de 93 grados. Harlingen tiene un récord de 96 grados (2016) y McAllen de 100 grados (2016); en ese momento, Harlingen marcaba 93 grados y McAllen 95 grados. A pesar de que se espera una disminución temporal en la humedad, los valores de humedad relativa en el Valle del Río Grande estarán por debajo del 30%, aunque los vientos fuertes ayudarán a prevenir problemas relacionados con incendios. No obstante, se prevé que la humedad regrese esta noche y madrugada con posibles lluvias aisladas en la costa.
Condiciones en el Sur de Texas: Calor y Riesgo de Corrientes Marinas
Durante toda la semana, se mantendrán temperaturas cercanas o por encima de lo normal debido a la presencia de una dorsal en los niveles medios de la atmósfera. Es posible que experimentemos temperaturas cercanas a récord para mediados y finales de octubre, aunque las lluvias seguirán siendo limitadas, excepto por algunas lluvias aisladas o tormentas debido a la brisa marina. En las playas del sur de Texas, se espera un riesgo moderado de corrientes marinas hasta al menos el lunes por la noche. Además, se prevé que este riesgo aumente hacia el fin de semana, por lo que se recomienda extremar precauciones. También se monitorea la posibilidad de inundaciones costeras menores esta tarde, ya que la marea alta alcanzará su pico a las 3:25 PM.
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día
Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...
Dos detenidos tras persecución policial en Weslaco
La persecución inició en los carriles hacia el oeste de la carretera U.S. 83 y FM 491 en Mercedes, y concluyó sobre la Business 83.
Aviso de cierre vial por mantenimiento ferroviario
Rio Valley Switching realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en el cruce ferroviario de Bridge Avenue. Para completar estas labores de manera segura, se programaron cierres en las siguientes fechas: Vía principal: martes y miércoles, 14 y 15 de octubre, de 7:00...
Departamento de Elecciones del Condado de Hidalgo presenta nuevo sistema electrónico de registro de votantes
Anteriormente, el registro implicaba imprimir una etiqueta con el nombre, dirección y línea de firma del votante, que luego se colocaba en un formulario combinado.
Bomberos de Rio Hondo combaten incendio en estructura deshabitada
Por precaución, se solicitó apoyo a los departamentos de bomberos de Harlingen y Los Fresnos.