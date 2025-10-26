HOY

Entravision Communications
Noticias Locales

Condiciones del Estado del Tiempo Domingo por la Tarde

By Alondra de Hoyos
• Noticias 48
Published October 26 2025
Condiciones Generales

Se mantiene un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del área, las cuales pueden ser peligrosas para cualquier persona que entre al mar. El calor intenso y cercano a niveles récord continuará hasta el martes, antes de la llegada de un frente frío que traerá temperaturas más frescas y probabilidades de lluvia entre la noche del martes y el miércoles.

Pronóstico Detallado

Hasta el martes se esperan días calurosos y sin lluvia. Un sistema de baja presión en niveles altos impulsará un frente frío fuerte hacia el sur de Texas, alcanzando el sur profundo del estado entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Este frente podría generar lluvias y tormentas eléctricas, principalmente cerca de la costa.

Aviación y Condiciones Marinas

Se prevén condiciones VFR en todos los aeropuertos, con vientos ligeros del este cambiando al sureste el lunes. Existe una baja probabilidad de niebla matutina que podría reducir la visibilidad. En el mar, las condiciones seguirán estables hasta el martes. Tras el paso del frente frío, se esperan vientos fuertes y oleaje elevado, lo que podría requerir avisos para embarcaciones pequeñas desde el martes por la noche hasta el jueves.

Presenta: Alondra De Hoyos

