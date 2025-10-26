Condiciones del Estado del Tiempo Domingo por la TardeEricks Webs DesignEricks Webs Design
Condiciones Generales Se mantiene un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del área, las cuales pueden ser peligrosas para cualquier persona que entre al mar. El calor intenso y cercano a niveles récord continuará hasta el martes, antes de la llegada de un frente frío que traerá temperaturas más frescas y probabilidades […]
Condiciones Generales
Se mantiene un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del área, las cuales pueden ser peligrosas para cualquier persona que entre al mar. El calor intenso y cercano a niveles récord continuará hasta el martes, antes de la llegada de un frente frío que traerá temperaturas más frescas y probabilidades de lluvia entre la noche del martes y el miércoles.
Pronóstico Detallado
Hasta el martes se esperan días calurosos y sin lluvia. Un sistema de baja presión en niveles altos impulsará un frente frío fuerte hacia el sur de Texas, alcanzando el sur profundo del estado entre la noche del martes y la mañana del miércoles. Este frente podría generar lluvias y tormentas eléctricas, principalmente cerca de la costa.
Aviación y Condiciones Marinas
Se prevén condiciones VFR en todos los aeropuertos, con vientos ligeros del este cambiando al sureste el lunes. Existe una baja probabilidad de niebla matutina que podría reducir la visibilidad. En el mar, las condiciones seguirán estables hasta el martes. Tras el paso del frente frío, se esperan vientos fuertes y oleaje elevado, lo que podría requerir avisos para embarcaciones pequeñas desde el martes por la noche hasta el jueves.
Presenta: Alondra De Hoyos
Consulado de EE. UU. en Matamoros desmiente video sobre supuesta caravana migrante
En su comunicado, la representación diplomática aseguró que no existe ninguna caravana rumbo a la frontera y advirtió que este tipo de videos suelen ser mentiras difundidas por traficantes de personas, conocidos como polleros o coyotes, quienes buscan engañar a migrantes con información falsa.
Persecución termina en arresto de mujer que conducía en sentido contrario en McAllen
Tras una intervención de los oficiales, la conductora fue detenida en el lugar.
Lo más relevante en los deportes
Luis Guerrero, nos habla de lo último en los deportes.
Familia de Edcouch pierde su hogar en un incendio
Samantha Ruiz habló con la familia y nos dice como podemos brindarles nuestra ayuda.
Identifican a hombre hallado muerto en Harlingen
Se exhorta al público a evitar la zona mientras continúa la investigación.
Cártel en la frontera recluta a menores para actividades ilícitas en Brownsville
El 16 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) detuvieron en Brownsville, Texas, a cuatro menores que intentaban ingresar 245 libras de marihuana al país. Entre ellos se encontraba un adolescente de apenas 15 años, reincidente, quien...
Pronóstico del tiempo con María Pérez
Aquí te mostramos las condiciones del tiempo más relevantes para nuestra región. Mantente informado con el pronóstico actualizado, alertas meteorológicas y cambios climáticos más importantes del día. Con el reporte de María Pérez, te presentamos el clima de manera...
Comunidad de Weslaco lamenta la muerte de la estudiante Larissa Rodríguez
Weslaco, TX — La comunidad del distrito escolar Weslaco ISD se encuentra de luto tras el fallecimiento de Larissa Rodríguez, una destacada estudiante de Weslaco High School reconocida por su liderazgo, dedicación y espíritu comunitario. En un comunicado oficial, la...
SpaceX impulsa crecimiento económico en Cameron County tras mover su sede corporativa a Texas
Cameron County, Texas – Autoridades del condado destacaron el impacto económico sin precedentes que SpaceX ha generado en la región tras la expansión de operaciones en Starbase, Boca Chica, y la reciente reubicación de su sede corporativa desde Hawthorne, California,...
Cierre temporal de la I-2 en Donna para investigación de choque fatal
El cierre se realizará entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de acceso ubicada al este de esa misma vía, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Una persona resulta herida en accidente de dos vehículos
Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de hoy, aproximadamente a las 9:55 a.m., dejando como saldo una persona con heridas leves, quien fue transportada a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el...
Nuevos detalles en accidente que cobró la vida de un adolescente
Donna, TX –Un lamentable accidente vial ocurrido la tarde del martes dejó como saldo la muerte de un adolescente de 16 años y varios heridos, según informó el Departamento de Policía de Donna. El incidente se registró el martes 21 de octubre, alrededor de las 5:33...
Aviso de interrupción del servicio de agua en Edinburg por reparaciones
Edinburg, TX – El Servicio de Agua de Edinburg informó que este miércoles 22 de octubre se realizará una interrupción temporal del suministro de agua en varias zonas de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento y reparación de la red hidráulica. La suspensión del...
Arresto en el puente de Donna por disturbios y evasión de arresto
DONNA, TEXAS - El lunes 20 de octubre de 2025, alrededor de las 11:45 a. m., la policía de Donna respondió a un incidente en el puente internacional de la ciudad que involucró a una conductora agresiva. Una oficial del Departamento de Policía de Donna observó un...
Bomberos de San Benito controlan incendio de pastizal cerca de una vivienda
Se recomienda a la comunidad mantener precaución con fuegos al aire libre para prevenir incidentes similares.
Accidente en Donna deja a tres personas hospitalizadas
DONNA, TEXAS – Un accidente vehicular se registró este martes sobre la Expressway 83, a la altura de Goolie Road, en la ciudad de Donna. El choque involucró a dos vehículos y dejó como resultado tres personas gravemente heridas, incluyendo dos menores de edad y un...