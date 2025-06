El presidente Donald Trump ha ganado millones gracias al negocio de criptomonedas de su familia, clubes de golf privados y la venta de productos que van desde biblias hasta relojes, aprovechando su prominencia política para expandir su imperio empresarial, según documentos financieros publicados el viernes por la tarde.

Una de las mayores fuentes de ingresos que Trump declaró fue la venta de tokens por US$ 57 millones a través de WLF Holdco LLC, propietaria de World Liberty Financial Inc., una empresa cripto de la familia Trump dirigida en parte por sus hijos.

Trump posee además entre US$ 1 millón y US$ 5 millones en la criptomoneda ethereum. Durante su campaña, se presentó como el presidente más favorable a las criptomonedas, prometiendo una regulación menos estricta que administraciones anteriores.

Las declaraciones del viernes, de más de 230 páginas, son las primeras revelaciones sobre los activos y pasivos del multimillonario desde su regreso a la Casa Blanca en enero, y ofrecen un primer vistazo a sus ingresos recientes por acuerdos firmados mientras hacía campaña el año pasado.

Consultada sobre los múltiples negocios del presidente, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que Trump ha sido transparente. “El presidente Trump, el vicepresidente Vance y el personal superior de la Casa Blanca han completado las capacitaciones éticas y las obligaciones de divulgación financiera requeridas. El Gobierno de Trump está comprometido con la transparencia y la accesibilidad para el pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado a CNN.

La ley federal no exige que los presidentes se deshagan de sus activos, aunque algunos antecesores han tomado medidas para hacerlo o han puesto sus bienes en fideicomisos ciegos.

Los activos de Trump están en un fideicomiso administrado por sus hijos, y la Trump Organization anunció este año que el presidente no participará en la gestión diaria de la empresa. Sin embargo, sigue siendo propietario y beneficiario de su imperio inmobiliario y de licencias.

Las declaraciones muestran que diversos acuerdos de licencias para productos con su nombre e imagen —desde zapatillas hasta relojes— le generaron millones en regalías.

Esto incluye más de US$ 1,3 millones obtenidos por la Biblia “God Bless the USA” de Lee Greenwood. En la campaña de 2024, Trump publicó un video instando a sus seguidores a comprar la Biblia para “hacer que Estados Unidos rece de nuevo”.

Trump también ganó US$ 2,5 millones por zapatillas y fragancias, y US$ 2,8 millones por la venta de “Trump Watches”. (CNN investigó en octubre de 2024 a los fabricantes de los relojes “hechos en Suiza” y terminó en una pequeña ciudad de Wyoming). Además, Trump obtuvo más de US$ 1 millón por una guitarra “45”, en referencia a su lugar como el 45º presidente de EE.UU. en su primer mandato.

Las declaraciones también reflejan los grandes juicios civiles que aún enfrenta el presidente.

Los informes reportaron pasivos superiores a US$ 50 millones tanto con la fiscal general de Nueva York como con E. Jean Carroll, excolumnista que lo acusó de violación en una tienda de Nueva York en los años 90 y de difamación cuando Trump negó la acusación y sugirió que ella inventó la historia para vender su libro.

El viernes, un tribunal de apelaciones rechazó el intento de Trump de revisar un fallo de US$ 5 millones en el caso de Carroll. El jurado determinó que Trump abusó sexualmente de Carroll, suficiente para responsabilizarlo por agresión, pero no consideró probado que la violara. Trump ha negado todas las acusaciones. Además, Trump pide a la corte de apelaciones que anule un veredicto de US$ 83 millones en un segundo juicio ganado por Carroll.

El otro fallo civil de más de US$ 50 millones que Trump declaró proviene de los US$ 454 millones que un juez de Nueva York le ordenó pagar el año pasado en un caso de fraude civil presentado por la fiscal Letitia James. Trump ha apelado ese caso.

Los clubes privados de Trump también generan ingresos sustanciales, encabezados por Mar-a-Lago, que reportó poco más de US$ 50,1 millones en ingresos, una baja respecto a los US$ 57 millones del año anterior.

Las declaraciones también revelan más sobre los honorarios de la primera dama Melania Trump durante la campaña del año pasado. Recibió US$ 475.000 por una charla con los Log Cabin Republicans, grupo que representa a conservadores LGBTQ, en Nueva York en julio.

Sus discursos pagados han generado controversia en el pasado. Una declaración anterior mostró que Melania Trump recibió US$ 237.500 por un evento en Palm Beach, Florida, en abril de 2024.

También obtuvo casi US$ 217.000 por la venta de NFTs (tokens no fungibles).

Las declaraciones del vicepresidente J. D. Vance también se publicaron el viernes y muestran que el exsenador de Ohio y su esposa Usha Vance tienen millones en activos, aunque su riqueza no se acerca a la de Trump.

Vance recibió entre US$ 50.001 y US$ 100.000 en regalías por “Hillbilly Elegy”, su libro de 2016 que lo llevó a la fama y luego fue adaptado al cine.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.