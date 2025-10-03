¡Boletos Horror Nights: Gana 2 Entradas para la Atracción Más Espeluznante de McAllen!Ericks Webs DesignEricks Webs Design
Participa para ganar dos boletos para McAllen Horror Nights, una de las experiencias de terror más emocionantes del sur de Texas. ¡No necesitas comprar nada para participar!
¡Prepárate para una experiencia aterradora en una de las atracciones de Halloween más esperadas del Valle del Río Grande! Univision RGV te da la oportunidad de ganar dos boletos gratis para McAllen Horror Nights, que se llevará a cabo en 1100 Austin Ave, McAllen, TX 78501.
Participar es muy fácil: visita la página oficial del concurso y llena el formulario antes del 30 de octubre de 2025 a las 11:59 PM. Solo se permite una participación por persona, así que no lo dejes para después. El ganador será seleccionado al azar y anunciado el 31 de octubre de 2025.
Si eres amante del terror o simplemente buscas una noche diferente y emocionante, McAllen Horror Nights es tu destino ideal esta temporada de Halloween. ¡Participa ahora y prepárate para gritar!
REGLAS OFICIALES
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“Gana Boletos para McAllen Horror Nights”
REGLAS ESPECÍFICAS
No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Realizar una compra no aumentará sus posibilidades de ganar.
Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, rigen el concurso “Gana Boletos para McAllen Horror Nights” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV y KTFV-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales incluyen términos y condiciones adicionales que aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.
Cómo Obtener las Reglas y la Lista de Ganadores:
Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:
Entravision Communications Corporation
2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West
Santa Monica, CA 90404
Estas Reglas Específicas también están disponibles en inglés. En caso de conflicto o inconsistencia entre la versión en español y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.
Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.
NO SE REQUIERE COMPRA
- No es necesario realizar una compra para participar o ganar.
- Nulo donde esté prohibido.
- Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.
ELEGIBILIDAD
- Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.
- Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.
- Debe tener al menos 18 años al momento de participar.
Residentes de Alabama y Nebraska: deben tener al menos 19 años.
Residentes de Mississippi: deben tener al menos 21 años.
Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.
PERÍODO DE PROMOCIÓN
- Inicio: 6 de octubre de 2025 a las 5:00 AM
- Fin: 30 de octubre de 2025 a las 11:59 PM
La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.
CÓMO PARTICIPAR
Límite: Una (1) participación por persona.
Participación en Línea:
- Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el Período de Promoción.
- Haz clic en el enlace del concurso.
- Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.
Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 30 de octubre de 2025 a las 11:59 PM para ser consideradas.
SELECCIÓN DEL GANADOR
- Fecha del sorteo: Alrededor del 31 de octubre de 2025
- Se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.
Notificación al Ganador:
El ganador será contactado mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.
- Tiempo de respuesta: El ganador deberá responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.
- Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el ganador deberá reclamar el premio dentro de los 5 días posteriores a la notificación.
PROBABILIDADES DE GANAR
Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.
DETALLES DEL PREMIO
- Un (1) ganador recibirá:
- Dos (2) boletos para McAllen Horror Nights
- Ubicación del evento: 1100 Austin Ave, McAllen, TX 78501
Valor Aproximado de Venta (ARV): $50
PATROCINADOR
KNVO-TV Univision & KTFV-TV Unimás
801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501
