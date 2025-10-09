Boletos Fiesta De Palmas: Gana 4 Entradas para el Festival en McAllenEricks Webs DesignEricks Webs Design
Participa para ganar cuatro boletos para Fiesta De Palmas 2025 en el McAllen Convention Center. ¡Una celebración llena de cultura, música y diversión para toda la familia!
¡Fiesta De Palmas regresa a McAllen y tú puedes ser parte de la celebración! Univision RGV te da la oportunidad de ganar cuatro boletos de entrada para disfrutar de este gran festival que se llevará a cabo el 17 o 19 de octubre de 2025 en el McAllen Convention Center.
Participar es muy fácil: entra a la página oficial del concurso y llena el formulario antes del 16 de octubre de 2025 a las 11:59 PM. Solo se permite una participación por persona, y se seleccionarán cuatro ganadores por sorteo. Los afortunados serán notificados el 17 de octubre de 2025.
¡No te pierdas esta experiencia cultural con música, arte, comida y diversión para toda la familia!
REGLAS OFICIALES
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“Gana Boletos para Fiesta De Palmas”
REGLAS ESPECÍFICAS
No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.
Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el concurso “Gana Boletos para Fiesta De Palmas” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales incluyen términos y condiciones adicionales que aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.
Cómo Obtener las Reglas y la Lista de Ganadores:
Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:
Entravision Communications Corporation
2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West
Santa Monica, CA 90404
Estas Reglas Específicas también están disponibles en inglés. En caso de conflicto o inconsistencia entre la versión en español y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.
Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.
NO SE REQUIERE COMPRA
- No es necesario realizar una compra para participar o ganar.
- Nulo donde esté prohibido.
- Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.
ELEGIBILIDAD
- Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.
- Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.
- Debe tener al menos 18 años al momento de participar.
Residentes de Alabama y Nebraska: deben tener al menos 19 años.
Residentes de Mississippi: deben tener al menos 21 años.
Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.
PERÍODO DE PROMOCIÓN
- Inicio: 10 de octubre de 2025 a las 5:00 AM
- Fin: 16 de octubre de 2025 a las 11:59 PM
La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.
CÓMO PARTICIPAR
Límite: Una (1) participación por persona.
Participación en Línea:
- Visita https://noticias48knvo.com/category/promociones/ durante el Período de Promoción.
- Haz clic en el enlace del concurso.
- Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.
Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 16 de octubre de 2025 a las 11:59 PM para ser elegibles.
SELECCIÓN DEL GANADOR
- Fecha del sorteo: Alrededor del 17 de octubre de 2025
- Se seleccionarán cuatro (4) ganadores mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.
Notificación a los Ganadores:
Los ganadores serán contactados mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.
- Tiempo de respuesta: Los ganadores deberán responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.
- Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el premio deberá reclamarse dentro de los 5 días posteriores a la notificación.
PROBABILIDADES DE GANAR
Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.
DETALLES DEL PREMIO
- Cuatro (4) ganadores recibirán:
- Cuatro (4) boletos de entrada para Fiesta De Palmas
- Fechas del evento: 17 o 19 de octubre de 2025
- Lugar: McAllen Convention Center, McAllen, TX
Valor Aproximado de Venta (ARV): $40
PATROCINADOR
KNVO-TV Univision
801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501
Inteligencia Artificial: OpenAI y AMD redefinen el futuro tecnológico
Inteligencia artificial: Una alianza estratégica entre OpenAI y AMD promete cambiar el panorama de la inteligencia artificial.
Dos accidentes con heridas menores en McAllen en menos de 24 horas
McAllen, Texas — La ciudad de McAllen reportó dos accidentes de tránsito en un corto período de tiempo, ambos con heridas menores. El primero ocurrió ayer por la noche en la intersección de Col. Rowe y la Highway 83, mientras que el segundo se registró esta mañana en...
Interrupción del servicio en el City Hall de San Juan
SAN JUAN, TEXAS - Actualmente estamos experimentando una interrupción del servicio en el City Hall de San Juan. Nuestro equipo está trabajando diligentemente para resolver el problema lo más rápido posible. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras solucionamos...
Créditos fiscales para autos eléctricos han expirado: ¿qué sigue para los consumidores?
Para los consumidores que piensan en comprar un auto eléctrico, hay nueva información: la expiración del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos podría afectar directamente los precios y las decisiones de compra. Expertos en la industria advierten...
Hombre arrestado en Los Fresnos por abuso a su madre de 89 años
Condado de Cameron, TexasUn hombre de 58 años fue arrestado en Los Fresnos, Texas, acusado de agredir físicamente a su madre de 89 años, en un caso que ha conmocionado a la comunidad del Condado de Cameron. De acuerdo con un comunicado oficial de la Oficina del...
Encuentran pistola de juguete en primaria de Rio Grande City; autoridades escolares responden de inmediato
El incidente fue atendido de manera rápida y segura por el personal y la administración del plantel, y en ningún momento existió una amenaza real para estudiantes o personal, aseguró Garza.
Incendio en Edinburg destruye dos casas móviles
EDINBURG, TX – La mañana de este miércoles, unidades del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron a un incendio en la cuadra 1400 de N. Closner. El fuego se originó en una casa móvil y se propagó rápidamente a una unidad vecina, resultando en la pérdida total...
Accidente grave en Combes deja varios heridos
COMBES, TX – La noche del 7 de octubre de 2025, aproximadamente a las 7:35 p.m., la Policía de Combes respondió a un choque entre dos vehículos en la intersección de FM 508 y Breedlove Road. De acuerdo con el informe policial, un Ford F-150 2018, conducido por Ernesto...
Buscan a persona de interés por robo de autos en Brownsville
La información proporcionada podría calificar para una recompensa en efectivo.
Accidente entre auto y autobús escolar en Harlingen
HARLINGEN, TEXAS — Un accidente vehicular entre un automóvil y un autobús escolar se registró la mañana de este miércoles alrededor de las 7:00 a.m. sobre Wilson Rd., cerca de las escuelas Gutierrez Middle School e IDEA. De acuerdo con los primeros reportes, no se...
MFE realizará evento temporal de inscripción a TSA PreCheck del 7 al 10 de octubre
MCALLEN, TEXAS - El Aeropuerto Internacional de McAllen (MFE) anunció que será sede de un evento especial de inscripción al programa TSA PreCheck, en colaboración con IDEMIA, del 7 al 10 de octubre. Durante esos días, los interesados podrán completar el proceso de...
Operativo en Hidalgo: Impacto y repercusiones para familias
Operativo Hidalgo: Familiares preocupados tras operativo en Hidalgo; expertos en inmigración ofrecen orientación.
Nuevas recomendaciones de los CDC sobre la vacuna del Covid-19 generan debate
Los CDC instan a consultar a médicos antes de recibir la vacuna del Covid-19.
Joven de Edinburg declarado culpable de asesinato; sentenciado a 37 años de prisión
El caso fue atendido por el juez Keno Vasquez en la Corte de Distrito 398 del condado Hidalgo. El 7 de octubre de 2025, Mata fue sentenciado a 37 años de prisión.
Autoridades ejecutan orden de cateo en residencia de Harlingen
Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidieron a los vecinos mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Tiroteo Mortal en San Benito: Sospechoso se entrega a las autoridades
Tiroteo: Un hombre de 23 años enfrenta cargos graves tras un tiroteo que dejó una víctima mortal y otra herida en San Benito.