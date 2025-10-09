¡Fiesta De Palmas regresa a McAllen y tú puedes ser parte de la celebración! Univision RGV te da la oportunidad de ganar cuatro boletos de entrada para disfrutar de este gran festival que se llevará a cabo el 17 o 19 de octubre de 2025 en el McAllen Convention Center.

Participar es muy fácil: entra a la página oficial del concurso y llena el formulario antes del 16 de octubre de 2025 a las 11:59 PM. Solo se permite una participación por persona, y se seleccionarán cuatro ganadores por sorteo. Los afortunados serán notificados el 17 de octubre de 2025.

¡No te pierdas esta experiencia cultural con música, arte, comida y diversión para toda la familia!

REGLAS OFICIALES

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION

“Gana Boletos para Fiesta De Palmas”

REGLAS ESPECÍFICAS

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el concurso “Gana Boletos para Fiesta De Palmas” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales incluyen términos y condiciones adicionales que aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.

Cómo Obtener las Reglas y la Lista de Ganadores:

Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:

Entravision Communications Corporation

2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West

Santa Monica, CA 90404

Estas Reglas Específicas también están disponibles en inglés. En caso de conflicto o inconsistencia entre la versión en español y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.

Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.

NO SE REQUIERE COMPRA

No es necesario realizar una compra para participar o ganar.

Nulo donde esté prohibido.

Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.

ELEGIBILIDAD

Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.

Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.

Debe tener al menos 18 años al momento de participar.

Residentes de Alabama y Nebraska: deben tener al menos 19 años.

Residentes de Mississippi: deben tener al menos 21 años.

Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.

PERÍODO DE PROMOCIÓN

Inicio: 10 de octubre de 2025 a las 5:00 AM

10 de octubre de 2025 a las 5:00 AM Fin: 16 de octubre de 2025 a las 11:59 PM

La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.

CÓMO PARTICIPAR

Límite: Una (1) participación por persona.

Participación en Línea:

Visita https://noticias48knvo.com/category/promociones/ durante el Período de Promoción. Haz clic en el enlace del concurso. Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.

Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 16 de octubre de 2025 a las 11:59 PM para ser elegibles.

SELECCIÓN DEL GANADOR

Fecha del sorteo: Alrededor del 17 de octubre de 2025

Alrededor del 17 de octubre de 2025 Se seleccionarán cuatro (4) ganadores mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.

Notificación a los Ganadores:

Los ganadores serán contactados mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.

Tiempo de respuesta: Los ganadores deberán responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.

Los ganadores deberán responder dentro de las posteriores a la notificación inicial. Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el premio deberá reclamarse dentro de los 5 días posteriores a la notificación.

PROBABILIDADES DE GANAR

Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.

DETALLES DEL PREMIO

Cuatro (4) ganadores recibirán: Cuatro (4) boletos de entrada para Fiesta De Palmas Fechas del evento: 17 o 19 de octubre de 2025 Lugar: McAllen Convention Center, McAllen, TX



Valor Aproximado de Venta (ARV): $40

PATROCINADOR

KNVO-TV Univision

801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501