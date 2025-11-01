Tarot: Exploramos el fascinante mundo del tarot y la curación psíquica con Camila Peña.
Participa y gana boletos para ver a Elida Reyna y Avante en su Farewell Tour 2025 en el Bert Ogden Arena. ¡Una noche inolvidable de música Tejana!
¡Atención, fanáticos de la música Tejana! Univision KNVO te invita a despedir a una de las leyendas más queridas del género: Elida Reyna y Avante. Participa en el concurso “Gana Boletos para Elida Reyna y Avante Farewell Tour 2025” y podrás ganar dos (2) boletos de entrada para disfrutar del concierto en el Bert Ogden Arena, en Edinburg, Texas, el 8 de noviembre de 2025.
El valor aproximado del premio es de $100.
Cómo participar: Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el período de promoción, haz clic en el enlace del concurso y completa el formulario de participación. Solo se permite una (1) participación por persona.
Quién puede participar: Residentes legales de los Estados Unidos mayores de 18 años (19 en Alabama y Nebraska; 21 en Mississippi) que vivan dentro del área de transmisión de la estación.
Fechas importantes: El concurso comienza el 1 de noviembre de 2025 a las 5:00 a.m. y finaliza el 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m. (CT). El ganador será seleccionado alrededor del 7 de noviembre de 2025.
¡No te pierdas la oportunidad de celebrar y despedir a Elida Reyna y Avante en su inolvidable Tour de Despedida 2025!
REGLAS OFICIALES
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“Gana Boletos para Elida Reyna y Avante Farewell Tour 2025”
REGLAS ESPECÍFICAS
No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Realizar una compra no aumentará sus posibilidades de ganar.
Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, rigen el concurso “Gana Boletos para Elida Reyna y Avante Farewell Tour 2025” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales incluyen términos y condiciones adicionales que aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.
CÓMO OBTENER LAS REGLAS Y LA LISTA DE GANADORES
Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:
Entravision Communications Corporation
2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West
Santa Monica, CA 90404
En caso de conflicto o inconsistencia entre estas Reglas Específicas y las Reglas Generales, prevalecerán las Reglas Generales. Estas Reglas también están disponibles en inglés; en caso de discrepancia, la versión en inglés prevalecerá.
Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.
NO SE REQUIERE COMPRA
No es necesario realizar una compra para participar o ganar.
Nulo donde esté prohibido.
Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.
ELEGIBILIDAD
Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.
Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.
Debe tener al menos 18 años al momento de participar.
- Residentes de Alabama y Nebraska: al menos 19 años.
- Residentes de Mississippi: al menos 21 años.
Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.
PERÍODO DE PROMOCIÓN
Inicio: 1 de noviembre de 2025 a las 5:00 AM
Fin: 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM
La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.
CÓMO PARTICIPAR
Límite: Una (1) participación por persona.
Participación en línea:
Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el Período de Promoción.
Haz clic en el enlace del concurso.
Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.
Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 6 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM para ser consideradas.
SELECCIÓN DEL GANADOR
Fecha del sorteo: Alrededor del 7 de noviembre de 2025
Se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.
Notificación al Ganador:
El ganador será contactado mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.
Tiempo de respuesta: El ganador deberá responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.
Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el ganador deberá reclamar el premio dentro de los 5 días posteriores a la notificación.
PROBABILIDADES DE GANAR
Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.
DETALLES DEL PREMIO
Un (1) ganador recibirá:
- Dos (2) boletos de entrada para Elida Reyna y Avante Farewell Tour 2025, el 8 de noviembre de 2025 en el Bert Ogden Arena, Edinburg, TX 78539.
Valor Aproximado de Venta (ARV): $100
PATROCINADOR
KNVO-TV Univision
801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501
