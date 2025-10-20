Mundial Sub-20: La selección de Marruecos se corona campeona del Mundial Sub-20, mientras que los Dallas Cowboys y los Denver Broncos logran victorias emocionantes en la NFL.
Boletos AEW Dynamite: Gana 2 Entradas para el Show en Vivo en Edinburg
¡Participa para ganar dos boletos para AEW Dynamite Collision este 29 de octubre en el Bert Ogden Arena! Una noche llena de acción y lucha libre en vivo te espera.
¡La adrenalina de la lucha libre profesional llega al Valle del Río Grande! Univision RGV te invita a participar en nuestro concurso para ganar dos boletos de entrada para AEW Dynamite Collision, el evento que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025 en el Bert Ogden Arena en Edinburg, TX.
Participar es sencillo: visita la página del concurso y llena el formulario antes del 27 de octubre de 2025 a las 11:59 PM. Solo se permite una participación por persona, y el ganador será seleccionado al azar el 28 de octubre de 2025.
Si eres fanático de la lucha libre, no puedes perderte esta noche llena de emoción, golpes y espectáculo en vivo. ¡Participa ya y vive la energía de AEW en primera fila!
REGLAS OFICIALES
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION
“Gana Boletos para AEW Dynamite Collision”
REGLAS ESPECÍFICAS
No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.
Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el concurso “Gana Boletos para AEW Dynamite Collision” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales contienen términos y condiciones adicionales que se aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.
Cómo Obtener las Reglas y la Lista de Ganadores:
Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:
Entravision Communications Corporation
2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West
Santa Monica, CA 90404
Estas Reglas Específicas también están disponibles en inglés. En caso de conflicto o inconsistencia entre la versión en español y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.
Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.
NO SE REQUIERE COMPRA
- No es necesario realizar una compra para participar o ganar.
- Nulo donde esté prohibido.
- Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.
ELEGIBILIDAD
- Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.
- Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.
- Debe tener al menos 18 años al momento de participar.
Residentes de Alabama y Nebraska: deben tener al menos 19 años.
Residentes de Mississippi: deben tener al menos 21 años.
Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.
PERÍODO DE PROMOCIÓN
- Inicio: 20 de octubre de 2025 a las 5:00 AM
- Fin: 27 de octubre de 2025 a las 11:59 PM
La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.
CÓMO PARTICIPAR
Límite: Una (1) participación por persona.
Participación en Línea:
- Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el Período de Promoción.
- Haz clic en el enlace del concurso.
- Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.
Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 27 de octubre de 2025 a las 11:59 PM para ser elegibles.
SELECCIÓN DEL GANADOR
- Fecha del sorteo: Alrededor del 28 de octubre de 2025
- Se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.
Notificación al Ganador:
El ganador será contactado mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.
- Tiempo de respuesta: El ganador deberá responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.
- Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el premio deberá reclamarse dentro de los 5 días posteriores a la notificación.
PROBABILIDADES DE GANAR
Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.
DETALLES DEL PREMIO
- Un (1) ganador recibirá:
- Dos (2) boletos para AEW Dynamite Collision
- Fecha del evento: 29 de octubre de 2025
- Lugar: Bert Ogden Arena, Edinburg, TX 78539
Valor Aproximado de Venta (ARV): $65
PATROCINADOR
KNVO-TV Univision
801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501
Mujer arrestada por la muerte de un hombre abatido a balazos en residencia rural de Mission
El Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo informó que la investigación continúa activa y no se ha dado a conocer el posible motivo del incidente.
Tiroteo en guardería de Donna deja dos muertos
Tiroteo en Donna: Tragedia en Donna: Un tiroteo en una guardería conmociona a la comunidad local.
Movilización de autoridades federales en curso; DPS asiste en el lugar y hay por lo menos dos detenidos
Se trata de una noticia en desarrollo, y se espera que las autoridades den a conocer más información en las próximas horas.
Departamento de policía busca a sospechoso vinculado a múltiples robos en Brooks County
Brooks County, TX – El departamento de policía de Brooks County informó que Israel Omar Rosas es el principal sospechoso en una serie de robos ocurridos recientemente en la zona. Según las autoridades, Rosas tiene varias órdenes pendientes por delitos graves y está...
Distribuirán frutas y verduras gratis en Los Indios por un solo día
Los Indios, TX — 16 de octubre de 2025. La organización Food Bank RGV llevó a cabo una distribución especial de productos frescos en el sur de Texas como parte de su programa móvil de ayuda comunitaria. El evento se realizó este jueves en el Centro Comunitario...
Aumentan tarifas del agua en McAllen a partir de octubre de 2025
La agencia informó que este ajuste busca garantizar la inversión continua en servicios confiables de agua y aguas residuales para la comunidad.
Incendio en el Condado Hidalgo: Familia en La Blanca pierde todo
Incendio: Una familia de La Blanca, Condado Hidalgo, enfrenta la devastación tras un incendio que destruyó su hogar.
Plaza Amistad en Donna inaugura con gran expectativa
Donna: La nueva Plaza Amistad promete beneficios para más de 500 familias de escasos recursos en Donna.
Autoridades de la CBP incautan más de un millón de dólares y armas en un solo operativo
El hallazgo ocurrió el 8 de octubre, cuando agentes seleccionaron un vehículo para una inspección de rutina al salir del país. Durante la revisión secundaria, los oficiales encontraron $1,033,500 en efectivo, así como armas y municiones ocultas dentro de la unidad.
Estudiante de BISD es detenido por amenaza en redes sociales; enfrenta cargo de delito grave
El menor enfrenta un cargo de tercer grado por delito grave (3rd degree felony), según confirmaron fuentes oficiales.
Estudiante es encontrado con pistola de aire en escuela de Elsa – Edcouch; no hay heridos
El personal escolar activó de inmediato los protocolos de emergencia, asegurando la situación de manera rápida y sin que se reportaran heridos.
Bomberos de Brownsville controlan incendio en estructura
Las autoridades continúan asegurando la zona para evitar cualquier riesgo adicional.
Pharr Police invita al evento “Trunk or Treat 2025” este 31 de octubre
El evento, abierto a toda la comunidad, incluirá un concurso de decoración de cajuela (Trunk Decorating Contest), dulces, música y actividades para toda la familia.
Motociclista resulta lesionado en accidente en La Feria
LA FERIA, TX. – Un motociclista resultó lesionado la tarde del martes 14 de octubre tras un accidente ocurrido en la intersección de FM 506 y 8th Street, según informó el Departamento de Policía de La Feria. El hombre fue trasladado a un hospital cercano con una...
Controlan incendio en restaurante comercial cerca del centro de Edinburg
Elementos del Departamento de Bomberos de Edinburg respondieron este martes a un incendio en una cocina comercial ubicada en el bloque 300 de East University, cerca de la 13th Avenue.
Investigan choque con fuga que derribó semáforo en Edinburg
EDINBURG, TX. – Autoridades de Edinburg cerraron este martes 14 de octubre la intersección de McColl y Rogers Road debido a un accidente con fuga que provocó daños en la infraestructura vial. De acuerdo con el Departamento de Policía de Edinburg, un camión —cuyo...