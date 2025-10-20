¡La adrenalina de la lucha libre profesional llega al Valle del Río Grande! Univision RGV te invita a participar en nuestro concurso para ganar dos boletos de entrada para AEW Dynamite Collision, el evento que se llevará a cabo el 29 de octubre de 2025 en el Bert Ogden Arena en Edinburg, TX.

Participar es sencillo: visita la página del concurso y llena el formulario antes del 27 de octubre de 2025 a las 11:59 PM. Solo se permite una participación por persona, y el ganador será seleccionado al azar el 28 de octubre de 2025.

Si eres fanático de la lucha libre, no puedes perderte esta noche llena de emoción, golpes y espectáculo en vivo. ¡Participa ya y vive la energía de AEW en primera fila!

REGLAS OFICIALES

ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION

“Gana Boletos para AEW Dynamite Collision”

REGLAS ESPECÍFICAS

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Una compra no mejorará sus posibilidades de ganar.

Estas Reglas Específicas, además de las Reglas Generales, gobiernan el concurso “Gana Boletos para AEW Dynamite Collision” (la “Promoción”) conducido por KNVO-TV (la “Estación”), ubicada en 801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501. Las Reglas Generales contienen términos y condiciones adicionales que se aplican a esta Promoción y se incorporan aquí como referencia.

Cómo Obtener las Reglas y la Lista de Ganadores:

Una copia completa de estas Reglas Específicas o una lista de ganadores se puede obtener enviando un sobre con franqueo prepagado y su dirección, junto con el nombre del concurso, a:

Entravision Communications Corporation

2425 Olympic Blvd., Suite 6000 West

Santa Monica, CA 90404

Estas Reglas Específicas también están disponibles en inglés. En caso de conflicto o inconsistencia entre la versión en español y la versión en inglés, prevalecerá la versión en inglés.

Al participar, los concursantes aceptan todas las interpretaciones de las reglas por parte de la Estación y reconocen que todas las decisiones de la Estación son finales y vinculantes en todos los asuntos relacionados con la Promoción.

NO SE REQUIERE COMPRA

No es necesario realizar una compra para participar o ganar.

Nulo donde esté prohibido.

Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales.

ELEGIBILIDAD

Abierto a residentes legales de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia.

Se excluyen residentes de Florida y Nueva York si el valor del premio excede los $5,000.

Debe tener al menos 18 años al momento de participar.

Residentes de Alabama y Nebraska: deben tener al menos 19 años.

Residentes de Mississippi: deben tener al menos 21 años.

Debe residir en el área de mercado designada (DMA) de la Estación.

PERÍODO DE PROMOCIÓN

Inicio: 20 de octubre de 2025 a las 5:00 AM

20 de octubre de 2025 a las 5:00 AM Fin: 27 de octubre de 2025 a las 11:59 PM

La computadora de la Estación será el dispositivo oficial de cronometraje de esta Promoción.

CÓMO PARTICIPAR

Límite: Una (1) participación por persona.

Participación en Línea:

Visita https://noticias48knvo.com/category/concurso/ durante el Período de Promoción. Haz clic en el enlace del concurso. Sigue las instrucciones y completa el formulario de inscripción.

Fecha límite: Todas las participaciones deben enviarse antes del 27 de octubre de 2025 a las 11:59 PM para ser elegibles.

SELECCIÓN DEL GANADOR

Fecha del sorteo: Alrededor del 28 de octubre de 2025

Alrededor del 28 de octubre de 2025 Se seleccionará un (1) ganador mediante sorteo aleatorio entre todas las participaciones válidas recibidas.

Notificación al Ganador:

El ganador será contactado mediante el correo electrónico, número telefónico y/o cuenta de redes sociales proporcionada en la inscripción.

Tiempo de respuesta: El ganador deberá responder dentro de las 48 horas posteriores a la notificación inicial.

El ganador deberá responder dentro de las posteriores a la notificación inicial. Plazo para reclamar el premio: A menos que se acuerde lo contrario, el premio deberá reclamarse dentro de los 5 días posteriores a la notificación.

PROBABILIDADES DE GANAR

Las probabilidades de ganar dependerán del número total de participaciones elegibles recibidas.

DETALLES DEL PREMIO

Un (1) ganador recibirá: Dos (2) boletos para AEW Dynamite Collision Fecha del evento: 29 de octubre de 2025 Lugar: Bert Ogden Arena, Edinburg, TX 78539



Valor Aproximado de Venta (ARV): $65

PATROCINADOR

KNVO-TV Univision

801 N. Jackson Rd, McAllen, TX 78501