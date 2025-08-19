Hidalgo, Texas – Un accidente automovilístico registrado la tarde de hoy cobro la vida de un hombre en sus 50’s, además dejó como saldo cuatro personas trasladadas al hospital, cuyo estado de salud aún no ha sido confirmado por las autoridades.

De acuerdo con el jefe de Bomberos de Hidalgo, en el percance estuvieron involucrados tres vehículos.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato para atender a los heridos y trasladarlos a un centro médico.

Hasta el momento no se han revelado las causas del accidente ni la identidad de los afectados.

La investigación continúa.